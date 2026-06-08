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    首頁 > 國際

    菲律賓7.8強震增至19死12失蹤 南部校舍倒塌

    2026/06/08 16:50 編譯陳成良／綜合報導
    菲律賓南部發生規模7.8強震，空拍畫面顯示重災區桑托斯將軍城（General Santos）市一棟包含知名速食店的商業建築嚴重倒塌，電線桿傾倒滿地。（路透）

    菲律賓南部發生規模7.8強震，空拍畫面顯示重災區桑托斯將軍城（General Santos）市一棟包含知名速食店的商業建築嚴重倒塌，電線桿傾倒滿地。（路透）

    菲律賓南部民答那峨島近海今日發生規模7.8強烈地震，官方確認已造成19人喪命與逾百人受傷。重災區將軍市發生校舍與商業建築倒塌，警方正持續搜救失蹤人員。

    根據《美聯社》報導，菲律賓民防局（OCD）發言人卡斯提約（Junie Castillo）表示，多數死者因建築物倒塌與土石流喪生。擁有逾70萬人口的重災區桑托斯將軍城（General Santos）通報7人死亡，當地一棟兩層樓校舍與部分商業建築倒塌。

    民防局區域主任索斯梅尼亞（Rod Sosmena）指出，當局正在查證部分學生受困倒塌校舍的通報，當地警方目前列有12人失蹤。

    這起地震發生於當地時間上午7時37分，菲律賓火山暨地震研究所（Phivolcs）測量震源深度為33三公里。強震引發約1公尺高的海嘯，衝擊部分沿海村落。太平洋海嘯警報中心（PTWC）與菲律賓官方在地震發生約5小時後，確認威脅已經解除並取消海嘯警報。

    全國學校開學日遇強震 機場宣布暫時關閉

    今日適逢菲律賓全國暑假結束後的開學日。區域救災官員達陽希蘭（Ednar Dayanghirang）向《美聯社》表示，南部地區有逾百名參加升旗典禮的學生因推擠受傷或驚嚇昏倒。菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）已下令重災區停課，並指示相關單位投入救災。此外，菲律賓民航局（CAAP）宣布暫時關閉將軍市國際機場，並取消17個國內航班。

    美國地質調查所（USGS）觀測資料指出，此次地震波及鄰近的馬來西亞沙巴州（Sabah），日本氣象廳（JMA）也在南部離島觀測到微小海嘯。由於菲律賓位處太平洋「火環帶」（Ring of Fire），當局呼籲民眾在餘震平息前，切勿返回結構受損的建築物。

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