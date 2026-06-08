川普怒了！不滿主持人狂逼問 威斯康辛州專訪突爆氣走人

美國總統川普接受國家廣播公司專訪，由於主持人不斷質疑關於選舉舞弊、加州計票結果及「反武器化」基金的說法，氣得川普驟然中斷訪問。（法新社檔案照）

美國總統川普7日接受國家廣播公司（NBC）「會晤新聞界」（Meet the Press）主持人維爾克（Kristen Welker）專訪，由於她不斷質疑川普關於選舉舞弊、加州計票結果及其提議的「反武器化」基金的說法，氣得川普驟然中斷訪問，並大罵NBC是「偏頗且腐敗的電視網」。

「福斯新聞」（Fox News）報導，在最後一段關於美國選舉的交鋒中，川普指責NBC、美國廣播公司（ABC）、哥倫比亞廣播公司（CBS）和有線電視新聞網（CNN）等媒體「腐敗不實」，隨後中斷訪問。川普對維爾克說：「抱歉，我們就到此為止吧，因為我受夠了。謝謝妳，親愛的。祝妳玩得愉快。」

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報導指出，雙方的交鋒在最後一個環節升溫，當時維爾克就一項18億美元（約568.4億新台幣）的基金提案詢問川普；該基金旨在補償那些自稱遭到前總統拜登政府「武器化」針對的人士。

維爾克詢問川普，在代理司法部長布蘭希（Todd Blanche）表示政府不會推進該基金後，他是否打算放棄該提案。維爾克問道：「為了釐清問題，您是像您的代理司法部長布蘭希所說的那樣，完全放棄這項基金，還是正在尋找其他途徑來恢復它？」

川普為該提案辯護，並表示民眾已受到拜登政府官員的傷害。「人們被那些為拜登政府和『瞌睡喬』（Sleepy Joe）效力的激進左翼瘋子傷得很深，」川普說。「他們所做的事非常惡毒且暴力。當然，他們針對我的程度超過任何人。」

維爾克追問川普是否仍想恢復該提案，「所以您正在尋找方法來恢復它嗎？」川普表示，他個人支持這個想法，「如果由我決定，我會付給他們應得的錢」，「所以就我個人而言，我認為反武器化基金是個好主意，許多其他共和黨人也這麼認為。但你必須讓它獲得批准。」

川普隨後擴大抨擊範圍，指責媒體與拜登政府官員毀了民眾的生活。「我喜歡這個主意，因為像妳這樣的人、那些虛假骯髒的媒體、腐敗的媒體，還有像愚蠢拜登這樣的人——他不夠聰明，不知道發生了什麼事，但那些圍繞在他身邊、圍繞在橢圓形辦公室堅毅桌（Resolute Desk）旁的人，他們對民眾生活所做的事，他們毀了別人。」

維爾克反駁，「您所說的這些都沒有證據」。川普回應：「證據多的是」。隨後，川普重申他關於2020年大選遭到操縱的說法，並將其與加州正在進行的計票工作聯繫起來。

川普說：「選舉被操縱了」，「那是一場骯髒的選舉。而現在加州又在上演相同的戲碼。」川普指的是加州計票的速度，該州認證州選舉結果需要花費1個多月的時間。

川普聲稱：「我只要看一眼就知道了」，「他們很腐敗，就像妳很腐敗、妳們的媒體很腐敗一樣。而且『會晤新聞界』也是腐敗的。」

在結束採訪前，川普又說：「你們的選舉是腐敗的，妳也是腐敗的，『會晤新聞界』也是腐敗的。ABC、CBS和CNN也一樣。」

維爾克試圖讓訪問繼續進行，並指出NBC團隊為了這次專訪，大老遠跑到威斯康辛州。川普則說：「我陪妳在雨中坐了1個小時」，「斷斷續續地下著雨，我已經給妳夠多時間了。妳應該好好整頓妳們的媒體，因為妳知道嗎？一個擁有不誠實媒體的國家，永遠無法成為偉大的國家。」

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