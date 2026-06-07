教宗訪問西班牙 馬德里民眾上街爭睹

羅馬天主教教宗良十四世7日在西班亞首都馬德里市中心的1處廣場主持露天彌撒。（路透）

數十萬民眾7日一早湧上馬德里街頭，只為在羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）前往一場露天彌撒途中爭睹他的風采。這場露天彌撒是良十四世這趟西班牙訪問行的最大型活動。

當良十四世搭乘教皇座駕沿著馬德里主幹道卡斯特蘭納大道（Paseo de la Castellana）前往西貝萊斯廣場（Cibeles Square）時，夾道群眾揮舞旗幟並高呼「教宗萬歲」；待十四世抵達西貝萊斯廣場時，還有人向他拋撒花瓣。

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6日到12日訪問西班牙的良十四世，已在首都馬德里會見移民與街友，並與約60萬名年輕人守夜；除了7日的露天彌撒，他之後的行程還包括造訪巴塞隆納與加那利群島，以及會見搏命從西非偷渡到加那利群島的移民。

良十四世說，他希望這趟訪問能向世界樹立尊重「每一個人」的榜樣，並呼籲各國領袖「停止分裂選民」。

72歲秘魯老婦瑪格麗塔（Andrea Margarita）在女兒的陪伴下在人群中等待教宗現身。坐在輪椅上的她說，她6個月前來到西班牙，「我很高興他為我們這些移民以及為我們的安全祈禱」。

露天彌撒結束後，良十四世預計7日下午與他隸屬的奧古斯丁修會（Augustinian）的成員舉行私人會面，之後前往馬德里市中心的音樂廳，會見來自娛樂、體育與文化界的人士。

大批群眾7日守候在西班牙首都馬德里街頭，盼能一睹為主持露天彌撒而行經此處的羅馬天主教教宗良十四世的風采。（路透）

羅馬天主教教宗良十四世7日主持彌撒的西班牙馬德里西貝萊斯廣場的鳥瞰圖。（路透）

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