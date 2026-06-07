美伊停戰前派兵恐違憲 日媒：自衛隊赴荷姆茲海峽須符合3條件

日媒引述消息人士披露，要滿足3項條件，日本政府才會派遣自衛隊前往形同被封鎖的荷姆茲海峽。（路透）

日媒今天引述消息人士披露，要滿足3項條件，日本政府才會派遣自衛隊前往形同被封鎖的荷姆茲海峽，其一是美國與伊朗達成停戰協議、其二為與伊朗溝通、其三是現場威脅減少。

共同社報導，具體的任務包含清除被遺棄的水雷，以及保護民間船舶。不過報導指出，美國與伊朗之間的局勢持續緊張之際，要派出自衛隊前往這條全球能源要道，似乎相當困難。

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報導指出，英國與法國於5月13日共同主辦線上防長會議期間，日本防衛大臣小泉進次郎提到上述3項條件。他當時也指出，在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）執行「多國籍任務」要獲得廣泛支持，有必要滿足這些條件，同時表示「與美國溝通相當重要」。

由於在停戰前掃雷，視同對部署水雷的國家動武，相當於日本憲法所禁止的海外派兵行為。

而5月的線上防長會議結束後，英國政府發布的聯合聲明也考量到日本的法律限制，因此關於派遣部隊，明確寫道將「完全遵循各國憲法」。

共同社指出，日本政府內部考量美國與伊朗未來可能達成停火協議，持續評估具體的派遣方案。其中，掃雷被視為最有可能執行的任務；若停火協議成立，日本則可依據「自衛隊法」派出部隊。

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