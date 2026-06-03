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    首頁 > 國際

    證實對納坦雅胡爆粗口 川普：不是生氣、是有點煩

    2026/06/03 20:13 編譯管淑平／綜合報導
    美國總統川普（右）、以色列總理納坦雅胡（左）。（路透檔案照）

    美國總統川普（右）、以色列總理納坦雅胡（左）。（路透檔案照）

    以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）1日下令深入攻擊黎巴嫩貝魯特南部的真主黨據點，引發美國總統川普緊急介入，據傳川普甚至在電話中對納坦雅胡爆粗口。川普在3日播出的Podcast節目訪問中證實此事，但是他也說，他尊敬納坦雅胡，兩人相處得「非常好」。

    以色列時報、路透3日報導，川普在3日播出的「Pod Force One」節目訪問中，主持人戴文（Miranda Devine）引述美國新聞網站Axios的報導，詢問川普是否真的在和納坦雅胡通話中，用了那些不雅詞彙。川普說，「是的。我不會說那是生氣，而是對他（納坦雅胡）不斷與黎巴嫩交戰，感到有點煩（perturbed），你知道的」。

    不過，川普同時也強調，他和納坦雅胡相處得很好，「我很喜歡比比（Bibi，納坦雅胡小名），我和他合作得非常好」。

    以色列1日宣布將攻擊貝魯特南部，一度影響美國和伊朗的和談。伊朗揚言除非以國停止攻擊黎巴嫩，否則不會與美國談判、並將對荷姆茲海峽採取報復行動。這項發展驚動川普緊急介入，與納坦雅胡通話。

    Axios報導披露，川普在1日的通話中爆粗口，斥納坦雅胡「你他X的瘋了」、「你他X的到底在搞什麼」等。但這些內容隨後遭以國官員否認。

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