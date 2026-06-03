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    中國網友問1989發生啥事？父親淡淡說了1句 他驚呼差點嚇死！

    2026/06/03 20:09 即時新聞／綜合報導
    週四為六四事件37週年紀念日。（歐新社）

    週四為六四事件37週年紀念日。（歐新社）

    明天（4日）就是「天安門事件」37週年紀念日，由於中共抹除或扭曲當年歷史紀錄，加上數十年來進行全面資訊封鎖、嚴厲政治審查，許多中國人不敢提起，甚至是完全不知道1989年那件事。近日有位中國網友翻牆到Threads上發文，分享自己跑去問父親知不知道37年前發生過什麼事，才知父親竟然是當年挺身而出的一分子！

    一位個人檔案顯示所在地點在中國的網友，昨天（2日）晚間在Threads上以簡體字發文表示，「我前兩天問我爸知不知道89年發生啥事，他淡淡說了一句他是六月三號上街遊行的，快把我嚇死！」原PO還笑稱，還好當年父親並沒有被血腥鎮壓波及，現在他才能來到這個世界，但想想心情就覺得很複雜，父親從沒主動提過這件事，這段在中國教科書上消失的歷史，原來與中國人的連結比他們想像中的還要緊密。

    這篇貼文吸引上萬人按讚，底下也湧現不少來自中國的網友留言，「請向他致意」、「令尊當年也是個熱血青年」、「淡淡的幹了場大事」、「我爸爸沒去，他現在的同事去了，跟我說他同事因為這件事一直不能升職」、「我媽說我爸當時也在廣州傻乎乎地走到遊行的隊伍裡面去了，後面被同學看到然後拉走了」、「天安門曾經有過民主女神像，不知道見過的人還有多少人活著……」、「老一輩的都知道，平常就當故事說給我聽」、「當時全國各地都有的」、「當時有發出警告讓離開天安門，到最終警告還沒走的就永遠留在那了……」

    1989年4月15日，被視為較開明的改革派領袖、前中共總書記胡耀邦病逝，成為八九民運的導火線。當時許多學生前往北京天安門廣場悼念，逐漸演變成大規模的示威活動，中國各地學生與民眾集結，要求發起民主改革、反貪腐。最後於6月3日晚間至6月4日凌晨遭中國政府派遣軍隊武力鎮壓，造成大量死傷。

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