全球首例！英國勒令Google提供AI搜尋退出機制 捍衛媒體版權

英國競爭及市場管理局表示，已勒令Google必須允許英國的網站所有者，能自行選擇退出將其內容用於人工智慧搜尋，開創全球首例。（路透檔案照）

英國競爭及市場管理局（CMA）3日表示，已勒令美國科技巨頭Google必須允許英國的網站所有者，可自行選擇退出（opt out）將其內容用於該公司的人工智慧（AI）搜尋，開創全球首例。

法新社報導，這項措施最初於今年1月提出，以因應網站發布者（尤其是媒體機構）長期以來一直指責，AI模型在未給予補償的情況下，強行擷取其內容。他們同時認為，AI生成的摘要削弱了讀者點擊進入發布者原始網頁的意願，進而導致網站流量減少，造成他們的廣告收入下降。

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Google對此回應，選擇退出的網站將不會從其生成式AI功能中獲得任何流量或曝光。

針對這項強制退出規定，Google搜尋生態系統總經理洛伊（Mrinalini Loew）在聲明中表示：「今天，我們開始測試一項全新的控制功能，讓網站所有者能夠管理他們的連結與內容，應該如何呈現於生成式AI的搜尋功能之中。」

CMA指出，這項規定「將為內容發布者與消費者確保更公平的交易環境」；Google被要求必須確保發布者的內容在AI生成的搜尋結果中，可以透過清晰的連結獲得妥善的來源標註（properly attributed）。

CMA去年將Google判定為具備「戰略市場地位」（strategic market status），使其與其他科技巨擘共同接受更嚴格的監管。

CMA執行長卡德爾（Sarah Cardell）在聲明中指出，隨著Google「AI摘要」（AI Overviews）之類的功能正迅速重塑線上搜尋，確保包括新聞機構在內的內容發布者，對於其內容如何被使用擁有適當的議價能力，顯得至關重要。

Google的數據顯示，AI摘要目前每月擁有超過25億名用戶，該公司並於上月展示將其傳統搜尋列轉型為AI助理的計畫。

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