概念藝術品香蕉失竊　法國美術館報警提刑事告訴

法國東部一間美術館今天報警指出，由義大利視覺藝術家卡特蘭創作、構成價值數百萬美元藝術品核心的一根香蕉失竊。

法新社報導，以膠帶貼在牆上、挑釁意味十足的這根香蕉是卡特蘭（Maurizio Cattelan）名為「喜劇演員」（Comedian）的知名作品其中一部分。館方警衛昨天發現香蕉不翼而飛。

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龐畢度中心梅斯分館（Centre Pompidou-Metz）發布聲明表示，已經對身分不明人士提出竊盜刑事告訴。館方同時指出，已經對失竊的香蕉進行替換。

這件概念性作品以其中的香蕉為主體，因為鮮果會腐爛發黑，每3天就會更換一次。它過去也曾屢遭破壞。

去年7月，一名參觀者曾當場把香蕉吃掉，但警衛迅速介入，並重新貼上一根香蕉。卡特蘭當時表示，對於參觀者只吃掉香蕉而沒有連膠帶一起吞下感到失望。不過那次事件館方沒有提告。

這次由於涉案人身分不明，館方決定提起刑事告訴，強調「沒有與對方對話的可能性」。館方指出，這是同類事件第2次發生，認為這涉及到尊重這項藝術作品的問題。

卡特蘭這項創作旨在對藝術概念和藝術價值提出質疑，自從2019年在美國佛羅里達州邁阿密海灘（Miami Beach）舉行的巴塞爾藝術展（Art Basel）首次亮相時以12萬美元拍售以來，就話題不斷。

行為藝術家達圖那（David Datuna）在2019年那場展覽中吃掉「喜劇演員」，他當時表示自己「餓了」。

然而，這件作品的價值後來水漲船高。

中國出生的加密貨幣創辦人孫宇晨2024年斥資520萬美元買下這件作品的一個版本，幾天後在鏡頭前將其吃下肚。（編譯：何宏儒）1150601

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