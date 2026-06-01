俄羅斯首傳招募女大生參戰 誘以高薪負責無人機監控

俄羅斯首度傳出有女學生遭招募參與烏克蘭戰爭的案例，她們可能會被分配執行監控無人機及其他軍事行政相關的任務。（路透檔案照）

烏俄戰爭相持不下，在俄羅斯烏里揚諾夫斯克州（Ulyanovsk），首度傳出有女學生被招募參與戰爭的案例。人權活動人士指出，她們可能會被分配執行監控無人機及其他軍事行政相關的任務。

烏克蘭新聞網站ua.news報導，一名就讀於工業城鎮庫佐瓦托沃（Kuzovatovo）技術學院4年級的男學生，向人權專案組織「穿越森林」（Go Through the Forest / Idit Lisom）透露這項消息；遭招募的女學生正是就讀於該校。

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這名男學生聲稱：「我們透過簡訊和社群平台VK收到通知，說主任想跟我們談談。最後，他先像往常一樣向男生們提供志願役合約。但接著，他開始向所有女生提供一份防空部隊的新合約。我們技術學院已經有女生簽約了。」他說：「現在他們也開始招募女生了。」

受訪者表示，幾乎每週都會造訪學校的招募人員，不斷向女學生「灌輸」簽約服役毫無危險的想法。他說：「他們宣稱『這很安全，她們只需坐在辦公室裡監控無人機。而且還能額外拿到100萬盧布（約新台幣44萬元）。』」

該名學生指出，庫佐瓦托沃技術學院已有至少5名女學生，透過這種方式被招募。該校專門培育經濟與會計、餐飲服務技術、農業機械化等領域的專業人才。「穿越森林」強調：「這是我們首次接獲不僅針對女學生進行招募，而且她們還實際簽署合約的通報。」

在此之前，烏克蘭國家安全局（SBU）在布查（Bucha）恐怖攻擊事件後，已對敵方的招募行動發出警告。

此外，克里姆林宮也已實施一項混合計畫，暗中招募外國人參與這場戰爭。

據英國情報機關「政府通訊總部」（GCHQ）最新評估，已有將近50萬名俄軍在烏克蘭戰場陣亡，俄國部隊的攻勢正在退縮。

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