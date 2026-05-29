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    首頁 > 國際

    不願多談！南韓外長證實：習近平隨時可能訪問北韓

    2026/05/29 14:05 即時新聞／綜合報導
    南韓外交部長趙顯28日指出，中國國家主席習近平（見圖）隨時可能訪問北韓。（路透資料照）

    南韓外交部長趙顯28日指出，中國國家主席習近平（見圖）隨時可能訪問北韓。（路透資料照）

    外傳中國國家主席習近平最快本週可能訪問北韓。南韓外交部長趙顯28日證實，習近平隨時都有可能訪問北韓；他也透露，南韓政府已透過新加坡向北韓傳達，希望能展開對話、共同維護朝鮮半島和平。

    趙顯28日在首爾外交部大樓接受韓聯社專訪。被問及習近平是否可能於近期訪問北韓，趙顯坦言，「隨時都有這個可能」，但目前並無傳出具體消息。

    由於尚無法確認習近平最終能否成行，趙顯謹慎表示，現階段「甚至不適合談論」習近平訪問北韓是否將牽涉北韓核問題等重大戰略框架。

    趙顯28日也證實，南韓政府已透過新加坡向北韓傳達對話意願、對北韓政策的基本立場，並表示相信北韓終將回應南韓試圖緩和緊張局勢、維護朝鮮半島和平的努力。

    報導介紹，負責轉達南韓立場的「信使」是新加坡外交部長維安（Vivian Balakrishnan）。維安26日在平壤與北韓外交部長崔善姬舉行會談；28日轉赴首爾會晤趙顯，並向南韓說明訪問北韓的成果。

    趙顯稱，維安在平壤期間進一步了解北韓所主張「敵對的兩個國家」路線。南韓透過新加坡向北韓傳達的訊息是，「願與北韓展開對話，進而實現和平共處」。

    趙顯指出，南韓已明確表示，過去向北韓派遣無人機等行為確有不當之處，未來「絕不會再發生類似事件」，希望北韓能重返對話。不過他也坦言，目前尚無跡象顯示北韓將很快回應南韓的提議，或重啟南北韓對話。

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