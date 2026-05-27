王毅會晤捷克外長強硬施壓「一中」 韋德齊下週仍率團訪台

中國外長王毅近日向捷克外長馬欽卡表示，中方願與捷克改善關係並恢復友誼，同時向其重申「一個中國原則」。圖為中國外交部長王毅於26日在聯合國總部向記者發表演說。（美聯社）

中國外交部長王毅近日與捷克外交部長馬欽卡（Petr Macinka）會晤時，表示中方願與捷克改善雙邊關係並恢復傳統友誼，同時也向捷克施壓，強調台灣問題為「中國內政」，要求捷克恪守「一個中國原則」。

根據《路透》報導，捷克外長馬欽卡27日在與王毅會晤時表示，希望兩國能建立「務實的關係」，並在接受媒體訪問時提及，其於紐約聯合國大會訪問期間與台灣代表「沒有官方接觸」，試圖緩和雙方緊張氣氛。

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對此，王毅雖回應願與捷克逐步擴大經貿、旅遊等領域的合作，但隨即將焦點轉向台灣，公開要求捷克政府必須實踐「一個中國原則」，藉此施壓、防堵捷克與台灣深化互動。

縱然捷克對外釋出務實對中的訊號，但近年來台灣與捷克卻在半導體產業投資、高科技供應鏈等關鍵經濟領域深度合作，雙方互動並未因捷克政府輪替而降溫。

台灣外交部長林佳龍上週也才剛受邀訪問布拉格並出席相關論壇；而捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）更計畫於下週再度率領大型商務代表團訪問台灣。

此外，捷克與中國的關係在去年底也曾因西藏議題高度緊張。捷克總統帕維爾（Petr Pavel）去年7月曾與西藏精神領袖達賴喇嘛會面，12月捷克國會代表團亦前往印度達蘭薩拉拜會達賴喇嘛，屢屢引發北京當局發表「粗暴干涉內政」等強烈抗議。

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