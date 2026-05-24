巴基斯坦西南部列車遇爆炸 至少24死逾50傷

在巴基斯坦奎達一處炸彈爆炸現場，警方和志工從一節翻倒在鐵軌上的火車車廂中救出一名傷者。（美聯社）

巴基斯坦一名高官表示，一班載著軍人的列車今天在局勢動盪的西南部俾路支省（Balochistan）遭遇爆炸攻擊，造成至少24人死亡。

這名官員告訴法新社，事發地點位於俾路支省省會奎達（Quetta），罹難者包括陸軍軍人。另有超過50人受傷。

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現場影像顯示，一節車廂嚴重變形並側翻，民眾爬到殘骸上尋找生還者，有人用擔架將渾身是血的受害者帶離出軌車廂，還有武裝安全部隊在警戒。

這名官員對法新社說，列車上載著軍人及其家屬，原定從奎達前往巴基斯坦西北部的白夏瓦（Peshawar），當列車經過奎達某號誌時，「一輛載著炸藥的汽車衝撞其中一節車廂，引發大爆炸」。

爆炸造成窗戶被震碎，附近車輛也被摧毀。

另一名官員告訴法新社，這些軍人是為了慶祝預定26日開始的假期而搭上這班車。

俾路支省是巴基斯坦最貧窮、土地面積最大的省分，在教育、就業、經濟發展等各項指標上，幾乎全部敬陪全國末座。

俾路支分離主義分子指控巴基斯坦政府剝削該省天然氣和豐富礦產資源，卻未讓在地居民受益。

在巴基斯坦奎達，一列客運列車發生爆炸。據鐵路部門稱，爆炸造成多人死亡，數十人受傷，多節車廂脫軌。（歐新社）

一班載著軍人的火車今天在巴基斯坦西南部俾路支省遭遇爆炸攻擊，造成至少24人死逾50傷。（法新社）

一班載著軍人的列車今天在巴基斯坦西南部俾路支省遭遇爆炸攻擊，造成至少24人死亡。（法新社）

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