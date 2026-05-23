美伊戰爭對國際經濟、財經市場與民生衝擊 一文秒懂

中東戰爭影響全球能源供應，80％以上原油仰賴進口的印度受到嚴重衝擊，近期油價連漲3次。（歐新社）

中東戰爭衝擊全球經濟，世界銀行文件顯示，美伊戰爭爆發以來已有27個國家採取行動，以確保能迅速從世銀現有計畫取得資金。印度則在國際油價處於高檔之際，3度調漲汽油價格。

美伊戰爭 世銀文件顯示27國設法確保取得危機基金

世界銀行（World Bank）內部文件顯示，自美伊戰爭爆發以來，已有27個國家採取行動，以確保能迅速從世銀現有計畫中取得資金。

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其中，肯亞與伊拉克官員證實，他們正在尋求世銀的快速金融支援，以因應中東戰爭帶來的衝擊。肯亞面臨燃料價格飆漲，伊拉克則是陷入石油收入暴跌的窘境。

中東戰爭衝擊能源供應 印度油價連3漲

中東戰爭影響全球能源供應，80％以上原油仰賴進口的印度受到嚴重衝擊，近期油價連漲3次，德里的汽油價格漲至每公升99.51盧比（約新台幣32.71元），柴油則漲到每公升92.49盧比（約新台幣30.40元）。

印度政府初期以補貼政策等穩定民生，但在相關企業不堪持續性鉅額虧損後，印度國內油價16日首度調漲，19日再度上調，今天又進一步宣布調漲油價。

市場評估美伊停戰協議展望 油價震盪收高

市場評估美國和伊朗達成停戰協議展望，油價今天走勢震盪，終場小幅上漲。

紐約市場西德州中級原油的7月期貨價格上漲0.3％，收在每桶96.60美元。倫敦市場北海布倫特原油的7月期貨價格上漲0.9％，收在每桶103.54美元。

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