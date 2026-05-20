日本完全人工養殖鰻魚月底東京開賣 「精品級」兩尾9000日圓

人工養殖場中的日本鰻。日本研究團隊歷經16年降低培育成本後，首度將完全人工繁殖鰻魚推向商業販售，盼降低對野外幼鰻捕撈的依賴。（法新社資料照）

日本研究團隊自2010年成功讓鰻魚於實驗室繁殖後，歷經16年降低成本，首度將完全人工養殖鰻魚推向市場。日本官方與業者20日宣布，採用實驗室繁殖、全程人工養殖的日本鰻將於本月底正式販售，成為全球首次商業化上市的完全人工養殖鰻魚。

鰻魚長年被視為最難人工繁殖的魚類之一。過去全球多數養殖鰻魚，仍須仰賴野外捕撈幼鰻後再進行養殖。由於河川污染、濕地消失、水壩建設與過度捕撈等因素，全球鰻魚數量近年持續下降，日本鰻目前已被國際自然保護聯盟（IUCN）列為瀕危物種。

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根據法新社報導，日本研究團隊早在2010年便已成功讓日本鰻於實驗室環境中從卵孵化繁殖，但當時成本極高，單尾幼鰻培育成本一度超過100萬日圓（約新台幣20萬元），難以進入市場。

日本水產廳官員岡本康孝表示，研究團隊多年來持續改善人工養殖技術，目前單尾幼鰻成本已降至約1800日圓（約新台幣360元），較2016年的約4萬日圓大幅下降。

岡本康孝表示，目前人工幼鰻成本仍約為野生幼鰻的3至4倍，但研究團隊認為，已進入可測試市場接受度的階段。

這項計畫由日本政府研究機構、大學與民間企業共同推動。負責販售的養殖公司「山田水產」表示，這是全球首次完全人工養殖鰻魚正式商業化，對未來量產具有重要意義。

東京百貨公司月底開賣 高價接近精品鰻

業者表示，採用完全人工養殖鰻魚製成的蒲燒鰻，將自5月29日起於東京百貨公司與日本部分網路商店販售。兩尾蒲燒鰻售價約9000日圓（約新台幣1800元），價格接近高級鰻魚產品。

日本是全球主要鰻魚消費國之一。岡本康孝表示，如果日本民眾沒有如此喜愛鰻魚，研究團隊也不會投入多年時間研究完全人工養殖技術。

去年，管理瀕危野生動物國際貿易的《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES）會議曾討論是否擴大鰻魚保護範圍，但由日本等主要消費國反對，相關提案未獲通過。

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