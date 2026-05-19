高市早苗訪韓 日韓啟動能源安全合作

日本首相高市早苗（左）今天訪問韓國，與韓國總統李在明（右）進行領袖會談。（中央社）

日本首相高市早苗與南韓總統李在明19日舉行領袖會談，兩人同意在能源安全領域推動合作，包括建立日韓石油產品相互調度機制，南韓也同意加入日本主導對東南亞進行能源採購的支援框架「Power Asia」。

高市在今天上午抵達李在明的故鄉慶尚北道安東市，今年1月李在明曾受邀前往高市早苗的故鄉奈良訪問，此次則由李在明邀請高市早苗回訪安東，韓方以「準國賓級」高規格接待。日韓領袖互訪的「穿梭外交」，從兩人在去年11月亞太經合會（APEC）首次會面以來，不到半年內的第3次會面。

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有趣的是，南韓在下月3日將舉行地方選舉，時機極為敏感，曾經對日本採取強硬立場的李在明，似乎也認識到與日本維持良好關係的好處，在選前充分推動他主張的「務實外交」。

高市早苗今天與李在明進行約1小時45分鐘的會談，會後舉行聯合記者會並將發布聯合成果文件。日本經濟新聞報導，雙方因應中東局勢，同意在亞洲推動原油共同儲備，並就日韓間液化天然氣（LNG）相互支援展開合作。

由於日韓兩國高度依賴自中東進口原油等能源，雙方同意將建立有關能源與重要礦物供應鏈穩定的政策對話機制，並推動包含民間在內的合作。

南韓也決定加入日本主導、總額100億美元的亞洲能源採購金融支援框架（Power Asia），共同援助東南亞建立石油儲備，雙方將共同研議具體合作方案。此舉將凸顯日韓在亞洲的存在感，也是日韓務實外交的重要成果。

在安全保障領域，雙方確認日韓、日美韓合作的重要性，並將在包含經濟安保在內的領域持續推進三國資訊共享。高市在聯合記者會表示，為促進印太地區的和平與穩定，日韓主動投入合作非常重要。

讀賣新聞報導，此次會談是在美中領袖會談後立即舉行。外界認為，日韓雙方在分析美中會談結果後，也就未來如何應對美中兩國交換了意見。

日韓關係回溫，尤其在中東局勢混亂背景下，對日韓與共同盟國美國的關係投下陰影。兩國均擔憂，美國關注焦點集中於中東後，對亞洲的關注可能下降。而美中的接近，也持續引發對東亞安全保障環境受影響的憂慮。

這次的會談以能源合作的實利外交切入，日本在以中國為假想對象的經濟安全保障與防衛合作方面，也對南韓抱持期待。事實上，本月初日韓召開次長級「安全保障對話」後，日媒傳出，日方有意與南韓深化防務合作，內容可能包括推動簽署「物品役務相互提供協定」（ACSA）以及防衛裝備移轉協定等。不過這在此次日韓峰會似乎並未提出。

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