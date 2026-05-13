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    首頁 > 國際

    川普抵達北京 中國高規格由國家副主席韓正接機

    2026/05/13 20:52 中央社
    美國總統川普今晚近8時搭乘「空軍一號」專機抵達中國北京首都機場，展開國是訪問，中方採取高規格，由中國國家副主席韓正接機。（美聯社）

    美國總統川普今晚近8時搭乘「空軍一號」專機抵達中國北京首都機場，展開國是訪問，中方採取高規格，由中國國家副主席韓正接機。（美聯社）

    美國總統川普今晚近8時搭乘「空軍一號」專機抵達中國北京首都機場，展開國是訪問。根據現場畫面，中方採取高規格，由中國國家副主席韓正接機，並安排約100名青年男女分站紅地毯兩側，以齊一的肢體動作揮舞美中兩國國旗迎接川普下機。

    央視新聞報導，應中國國家主席習近平邀請，川普（Donald Trump）於5月13日至15日對中國進行國事訪問。

    這是美中兩國元首繼去年10月釜山之後再次面對面會晤，也是美國總統時隔9年再次訪中。

    根據雙方安排，川普將於14日上午在北京與習近平舉行會談。他在北京期間還將前往天壇參觀，而非上次2017年訪中時參觀的紫禁城，預定15日離開北京返回美國。

    在川普抵達前，中國外交部發言人郭嘉昆表態說，元首外交對中美關係具有不可替代的戰略引領作用，中方歡迎川普總統對中國進行國是訪問。訪問期間，兩國元首將就事關中美關係以及「世界和平與發展的重大問題」深入交換意見。

    他並宣稱，中方願與美方一道秉持平等、尊重、互惠的精神，擴大合作，管控分歧，「為變亂交織的世界注入更多的穩定性和確定性」。

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