伊拉克、巴基斯坦達成「通關」協議 伊朗控制荷姆茲恐成常態

5月11日在波斯灣鄰近荷姆茲海峽海域的貨輪。（路透）

伊朗戰爭導致荷姆茲海峽航運形同中斷，路透引述消息人士說法，伊拉克和巴基斯坦已分別與伊朗達成協議，讓該國原油和液化天然氣通過該海域運輸，其他國家也正在探索類似作法。分析家警告，這項發展顯示，德黑蘭正把荷姆茲海峽，從自由航行的航道，逐步轉為受其掌控的走廊。

路透12日引述5名了解情況的消息人士說法，披露伊拉克、巴基斯坦與伊朗達成的協議。牛津能源研究所（Oxford Institute for Energy Studies）專家史托爾（Claudio Steuer）指出，伊朗的策略已從封鎖，轉向控制進出權，「荷姆茲海峽不再是中立的通行航道，而是一條受到控制的走廊」。

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伊拉克是受荷姆茲海峽封鎖衝擊最嚴重的產油國之一，該國大多數原油經此海域出口。根據協議，伊朗同意讓伊拉克兩艘各載運約200萬桶原油的超大型油輪、安全通行荷姆茲海峽，並已於10日通過。一名伊拉克石油部官員透露，巴格達正在爭取伊朗批准更多船隻通行，以維持佔該國預算95%的石油收入。至於高度仰賴自波斯灣進口能源的巴基斯坦，兩艘載有卡達液化天然氣的油輪，也在伊斯蘭馬巴德與德黑蘭另行達成雙邊協議後，航向巴基斯坦。

不過，消息人士表示，伊拉克和巴基斯坦並未直接付款給伊朗或其伊斯蘭革命衛隊（IRGC），換取船隻獲得放行；卡達也並未直接參與這些雙邊協議，但在該國向巴國出口的液化天然氣貨船出發前，通知美國。卡達外交部和巴基斯坦石油、資訊部均未回應此事。

伊朗也正將其對荷姆茲海峽的控制制度化。一名伊拉克石油部官員說，伊朗要求提交每艘油輪的文件，以便船隻在伊朗海軍監督下，依照指定航線通行，該部專門團隊正彙整每艘船舶目的地、航運資料、所有權和貨物等詳細資料，準備交給伊朗，以避免發生事端。

消息人士透露，其他國家也在探索類似協議。顧問公司MST Marquee研究部門主管卡沃尼克（Saul Kavonic）警告，若越來越多政府願意與伊朗談判換取通行權，有使伊朗控制荷姆茲海峽的想法逐漸正常化之虞。

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