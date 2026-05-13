不讓中國有要脅籌碼 川普川習會前放話：解決伊朗不需中國幫忙

川習會前夕，川普對伊朗問題直言他並不期待中國協助結束與伊朗的戰爭。圖為川普於2025年10月30日，在韓國釜山金海國際機場出席亞太經合組織峰會期間，與中國主席習近平舉行雙邊會晤並握手。（路透）

川習會前夕，川普對伊朗問題態度強硬，直言他並不期待中國協助結束與伊朗的戰爭，更宣稱不論透過和平或其他手段，美方最終都會取得勝利。

綜合外媒報導，川普在離開華盛頓前向媒體表示，「我不認為我們在伊朗問題上需要任何幫助。無論是以和平方式還是其他方式，我們最終都會贏。」他甚至將德黑蘭方面提出的索賠與撤軍要求表示不屑，斥其為「垃圾」。

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專家對此分析，川普正先發制人展開心理戰，透過無視北京角色的姿態拉高談判門檻，藉此切斷中方欲以伊朗議題為「籌碼」，逼迫美方在台灣議題或科技制裁上讓步的企圖。

為應對中東僵局，川普政府也透露，美中高層官員上個月已達成初步共識，一致認為「任何國家都不應對該區域的通行船隻徵收通行費」，試圖在川習會前營造大國共識。身為伊朗石油大買家的中國，對此說法並未提出異議。

然而，當被問及國內經濟壓力是否會促使他急於達成和平協議時，川普也回應，「一點也不。」他強調，唯一的動機就是確保伊朗永遠不能擁有核武器，「我不考慮美國人的財務狀況，我只思考一件事，『絕不能讓伊朗擁有核武。』這是我唯一的動力。」

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