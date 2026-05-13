中國杭州衛星圖像公司遭美國制裁後 竟大張旗鼓招人

中國商用衛星公司覓熵科技MizarVision曝光美軍在中東的部署衛星圖。（擷取自X平台）

中國杭州市一家衛星圖像公司遭美國政府制裁後，近日大張旗鼓招聘人手，還發文反諷美方的制裁是「驚喜」。

這家公司名為覓熵科技（杭州）有限公司（MizarVision）。外電早前報導，美國於8日把4個實體列入制裁名單，指它們向伊朗提供美國在中東地區設施的衛星圖像，威脅美國及其夥伴國人員的安全，覓熵就在制裁名單之中。

請繼續往下閱讀...

據報導，美國國務院表示，在「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）期間，覓熵曾發布美軍活動的開源圖像。

今年2月底，美國與以色列對伊朗發起軍事行動，稱為「史詩怒火」。

在遭美國制裁後兩天，覓熵10日在微博刊登招聘公告，內容提到：「外部環境越複雜，我們越專注把技術做紮實、把產品做硬核。」

招聘公告在結尾時更稱：「外部偶爾會送來一些『驚喜』，但我們向來是笑著接招、繼續往前衝的那批人……」，反諷美方制裁。

覓熵計畫招聘的人手包括人工智慧（AI）演算法及多模態融合工程師、行業應用開發工程師等。

據介紹，覓熵成立於2021年，專注於全球多模態感測器資料融合與地理空間情報。

在美、以對伊朗採取軍事行動期間，覓熵不斷在微博發布美軍在中東的活動資料與圖像，披露林肯號、福特號航艦等美國海軍主要戰力的動向。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法