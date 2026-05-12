WSJ：習近平不顧人民死活 將國安置於經濟發展之上

習近平將國家安全置於經濟發展之上。（美聯社檔案照）

《華爾街日報》（WSJ）報導，中國國家主席習近平自2012年上台以來，中國的軍事實力日益強大，製造業稱雄全球，國內科技先驅企業也正縮小與美國矽谷的差距。但中國房地產泡沫的大舉破裂，已導致數兆美元財富蒸發，消費者信心備受打擊，就業市場也變得慘淡。

這種脫節顯示，習近平將國家安全置於經濟發展之上，不僅將數千億美元資金投向人工智慧（AI）、半導體、電動車和其他戰略性行業，以追求自立自強，卻對於有助於創造更多就業、提升民眾生活的經濟改革躊躇不前。這一切都是為了實現習近平以軍事實力和工業實力為基礎的「民族復興」願景。

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自毛澤東去世以來，中國領導人基本上以成長為重，推動了國家的經濟崛起。如今，習近平政權的政治宣傳常常與經濟現實相衝突，每天靠幾美元維生的農民，被號召要將中國建設成農業強國，學生們背誦著習近平關於實現中華民族偉大復興的語錄，但數以百萬計的學生，最終可能面臨失業，需要依靠父母。

報導說，中國目前的經濟規模，小於許多西方經濟學家在習近平上台時所預測的水準。即便根據兩國購買力差異進行調整，2024年中國的人均GDP，也不及美國的三分之一。

史丹佛大學研究中國政治的學者吳國光表示，在習近平統治下，中國「可以為了他的政治考量而犧牲經濟，但實際上，絕不可能為了經濟發展而犧牲政治考量。」

在2026年新年賀詞中，習近平幾乎沒有提及任何經濟問題，取而代之的是，他強調中國的綜合國力「邁上了新台階」，為證明中國的進步，他提到了去年中國最先進的航空母艦下水，和會表演功夫的新型機器人。

中國相信自己實力正在上升，而西方正在衰落，這種信念使其在受到挑戰時更願意予以回擊。去年美中貿易戰期間，中國政府採取行動，限制對美出口關鍵礦物，這個升級舉動威脅到了美國的工廠。中國在台灣附近咄咄逼人的軍事行動，加劇了人們對圍繞台灣爆發全球性危機的擔憂。

克萊蒙特·麥肯納學院研究中國政治的學者裴敏欣表示，儘管重新加強黨對經濟的控制代價高昂，但習近平認為，如果不這樣做，中共權力可能面臨被侵蝕的風險，因此這個代價是值得付出的。

根據政府數據，自習近平上台以來，中國軍費開支已增加1倍多，其中包括2024年成長7%。據美國國防部稱，在習近平任期內，中國增加了數以百計的核武器和2艘航艦。相較之下，2024年中央和地方政府的教育支出，按平均每位學生計算僅增加逾1%。

中國近期對AI、機器人和其他技術的關注，正幫助鞏固其作為世界最大製造國的地位，並在深圳和杭州等以科技為中心的城市創造出一些增長相對強勁的領域。

問題在於，習近平的戰略並未創造出足夠的就業或投資，來阻止整體經濟增長進一步放緩。房地產繁榮的終結尤其具有破壞性，它摧毀了大量就業崗位，而這些崗位並未得到充分替代，同時隨著房價暴跌，消費者信心也受到打擊。這迫使中國更加依賴出口，激怒了不得不消化中國過剩產能的西方貿易夥伴。

在為實現科技自立自強大舉支出的同時，中國政府迄今在推出可能有助於促使民眾增加消費的大規模經濟刺激措施方面，仍猶豫不決。

在加強社會保障網方面，北京當局也行動遲緩，而健全的社會保障，能讓人們更有信心去消費而非儲蓄。雖然在習近平任內，中國加強了養老金體系和其他一些社會項目，但截至2023年，社會總支出估計約占GDP的9%，與墨西哥和土耳其等國大致相當，不到許多富裕國家水準的一半。

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