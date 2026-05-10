日安保3文件修訂 對中定位擬升級為「威脅」引激辯

日本首相高市早苗。（法新社檔案照）

日本政府計畫今年底前完成「國家安全保障戰略」等「安保三文件」的修訂，其中如何界定對中國的立場，成為核心論點。在首相高市早苗針對「台灣有事」發表強硬言論，導致日中關係降溫的背景下，日本政壇正針對是否在文件中將中國明確定位為「威脅」，展開激烈攻防。

時事通信社10日報導，自民黨與加入聯合政府的日本維新會，主張情勢趨於惡化，故應強化措辭；外交系統則擔憂此舉將摧毀兩國「戰略互惠關係」的最後基礎。

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報導指出，包括國家安全保障戰略、國家防衛戰略、防衛力整備計畫在內的「安保三文件」，目前政府內部與執政聯盟正針對中國軍事動向的判定問題展開博弈。隨著高市內閣在台海議題上立場鮮明，日中關係已趨於冷淡；若新版文件採用比現行更強硬的「威脅」一詞，北京方面的強烈反彈勢必在所難免。

回顧2022年底的上一次修訂，當時自民黨便曾提議將中國定位為「安全保障上的重大威脅」。然而，當時的執政友黨公明黨持保留意見，擔心過度挑釁將激化對立。最終，在國家安保戰略中僅以「嚴重關切事項」及「前所未有的最大戰略挑戰」等折衷措辭定稿。

儘管如此，當時因美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，引發中國發射彈道飛彈墜落日本專屬經濟區（EEZ），日本政府遂在「國家防衛戰略」中以間接方式，描述飛彈發射「被地區居民視為威脅」，勉強將該詞彙納入文件。相較之下，日本對北韓的認識在當時已明確標註為「重大且迫切的威脅」。

時隔3年半，區域安保環境顯著惡化。2025年，中國海軍2艘航空母艦首次同時出現在連接小笠原群島與關島的「第二島鏈」附近。此外，中國和俄羅斯轟炸機與戰鬥機頻繁在波羅的海與太平洋進行聯合巡航，其戰略合作密度已非往日可比。

自民黨安保調查會指出，目前面臨兩大核心課題：第一是美軍在區域的軍事優位性正持續下降，第二是中俄戰略連結的深度已達新高。一名自民黨相關人士坦言，當前情勢已比2022年顯著惡化，若繼續維持相同的軟弱表現，將無法反映現實。

目前的政治環境與3年前最大的不同，在於高市正推動與日本維新會合作。基於與維新會的聯合政權協議，高市內閣積極推動包括修改「防衛裝備移轉三原則」及其運用方針，旨在鬆綁武器輸出限制，已引起中國表達「嚴重關切」。

然而，內閣中的外交穩健派與部分閣員則持謹慎態度。一位具備外務大臣經驗的政壇大老警告，刻意寫入「威脅」只會招致報復，並無實益，應在遣詞用字上尋求更有技巧的表達方式。畢竟日本官方目前的立場仍是推動「戰略互惠關係」，目標是建立「建設性且穩定的日中關係」。

目前自民黨與維新會正各自整理論點，預計在6月上旬前向政府提出正式建議。政府內部對此感到憂慮，一名官員指出：「直接寫入『威脅』對外交而言沒有任何好處，現在的焦點在於，當維新會提出強硬論點時，政府該如何尋求政治折衷點。」

在台海局勢與中俄擴張的雙重壓力下，高市內閣如何在「貫徹保守色彩政策」與「維持區域穩定」之間取得平衡，這份新版的安保三文書將成為最重要的指標性文件。

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