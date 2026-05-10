川普斷言美伊戰爭快結束 裴澤斯基安今表態：談判不等於低頭

在伊朗政府向巴基斯坦遞交針對美國和平提案的回應後，裴澤斯基安今日發文強調，談判不等於投降或退縮。圖為8日航行在荷姆茲海峽的船隻。（路透）

伊朗官媒10日證實，德黑蘭已正式透過巴基斯坦轉交對美國和平提案的回應，儘管美方開出包含暫停濃縮鈾在內的十四點備忘錄，且美國總統川普預言戰事將快速結束，但伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）今日隨即發表強硬聲明，強調談判不等於投降，伊朗絕不向敵人低頭。

相較於外交體系的觀望，川普目前對局勢表現得相當有信心，斷言這場由美以聯軍於二月發動的戰爭「很快就會結束」，並強調其目標是終結德黑蘭的核武野心。然而，伊朗總統裴澤斯基安隨即在X強硬回擊，宣稱伊朗絕不會在敵人面前低頭，更直言談判絕不代表「投降或撤退」。

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根據《BBC》 報導，美媒《Axios》引述知情官員披露，華府提出的和平方案核心，是一份長達一頁、包含十四項條款的諒解備忘錄。

據悉，該密件開出的條件相當具體，要求伊朗必須停止濃縮鈾活動、全面恢復荷姆茲海峽的自由通航，美方則會相應解除制裁。儘管美方試圖以制裁鬆綁作為誘因，但這份清單在伊朗國內仍遭遇反彈，伊朗高層更是不屑一顧，將其斥為脫離現實的「願望清單」。

雙方目前維持著旨在促成對話的停火狀態，且海上對峙仍未解除。伊朗持續封鎖戰略要道荷姆茲海峽，導致全球能源市場劇烈動盪，而美國海軍則對伊朗港口實施海上封鎖反制。

伊朗總統裴澤斯基安今（10）日也在X上強硬表態，伊朗在任何情況下都「絕不會向敵人低頭」，並強調，開啟對話或談判並不等同於投降或撤退。裴澤斯基安指出，德黑蘭參與外交折衝的目標，是為了以堅定的實力捍衛伊朗民族的權利，並維護國家利益。

هرگز در برابر دشمن سر خم نخواهیم کرد و اگر سخنی از گفت‌وگو یا مذاکره مطرح می‌شود، معنای آن تسلیم یا عقب‌نشینی نیست. بلکه هدف، احقاق حقوق ملت ایران و دفاع مقتدرانه از منافع ملی است. — Masoud Pezeshkian （@drpezeshkian） May 10, 2026

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