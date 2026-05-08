出國度假總搶不到泳池畔躺椅 德國男怒提告旅行社慘了

圖為發生躺椅佔位糾紛的飯店泳池鳥瞰圖。（圖擷取自飯店官網）

1名德國男子不滿花大錢度假，總搶不到飯店泳池畔的躺椅，怒告旅行社，結果獲法院裁定勝訴，旅行社得退回相當於1200美元的部分旅費。

這場官司攸關1種常見於世界各地度假飯店的爭議性默契：不少飯店客人一大早，就把毛巾舖在泳池畔躺椅上佔位後走人，讓晚到者只能望著無人躺椅興嘆。有人認為這只是早起的鳥兒有蟲吃；但另有人覺得，這種行為很沒品。

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上月，德國漢諾威地方法院（Hanover District Court）透過判決，裁定1名以未獲公平的躺椅使用權，而控告旅行社的男子勝訴，依法旅遊業者「德國途易」（TUI Deutschland）得為「旅行瑕疵」負責，以及必須將相當於總旅費15%的1200美元，退還給原告。

本案苦主是1個有4口人的德國家庭，2024年8月花了約8500美元（約台幣26.65萬元）訂了在希臘柯斯島（Kos）高檔度假村Grecotel Kos Imperial過11夜的套裝方案；度假村飯店泳池畔雖有告示，禁止客人拿毛巾佔用躺椅超過30分鐘，但原告指稱，池畔躺椅每天早上8、9點以前，就被人用毛巾佔好佔滿；他們1家人只有1天「走運」搶到躺椅，但也只夠夫妻倆使用，2名分別9歲與12歲的孩子，只能舖毛巾躺地上。

與原告同行的證人說，這1家人每天頂著35℃的高溫，花20分鐘在度假村各處找空躺椅，但卻總是徒勞無功；1段當庭播放的該度假村池畔影片顯示，一排排舖著毛巾的躺椅全都空無一人。原告在度假第1日就向導遊反映，但卻被告知這事得找飯店；原告之後2度向飯店投訴，但情況完全沒有改善。原告最後提告旅行社，終於靠法院討回公道。

根據德國民法，旅遊瑕疵發生期間的旅費應予扣除。原告1家人度假期間無法使用躺椅，被法官認定符合旅遊瑕疵；即便原告其中1天找到2張躺椅，但瑕疵並未能予以補救，因為2名未成年人仍無躺椅可用，「9歲與12歲的孩子在使用躺椅上，與成年客人享有相同權利」。

「德國途易」不願就此置評。由於此賠償金額低於法定門檻，該公司無法上訴。

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