美伊將簽14點協議？葉耀元畫重點：防革命衛隊私下鬧事

阿拉伯聯合大公國富查伊哈邦（Fujairah）的港口，由於美國與以色列與伊朗的衝突限制荷姆茲海峽的船舶交通，油輪化學品運輸船「Bald Man」停泊於此。（路透）

網路媒體「Axios」6日引述消息報導，美國與伊朗正接近簽署一份僅有1頁的14點諒解備忘錄，旨在結束戰爭並為後續的核武談判鋪路。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元提出3點分析，他直言「接下來幾天若還有什麼變動，我完全不意外」。

葉耀元今日於臉書粉專「葉教授的國際事務學院」發文指出，若可以成真，這當然是件好事，至少國際原油價格可以開始下降，對全球物價也有穩定的效果。不過仍有幾件事須持續關注如下：

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首先，伊朗政府願意跟美國簽署協議是不是等同於革命衛軍也同意這份協議呢？依照前幾天革命衛軍還在用快艇做敢死隊攻擊，不是很確定伊朗政府內部是否已經跟伊斯蘭革命衛隊（IRGC）達成某種程度的妥協，畢竟這只有內部人才會知道。

第2點，先前曾說過，美國這次的軍事行動大概有兩個核心的目標：其一是伊朗的去核化，看起來這個協議有機會達成這個效果（不知道能撐多久就是了）。其二是對中東的原油有更強烈的控制，以此封堵中國原油的進口。目前不確定第2個目標是否可以達成，也不知道細部伊朗會跟美國石油公司怎麼合作。

第3點，接下來是以色列以及周遭的中東國家是否同意美國跟伊朗的這份協議，畢竟多數國家都收到荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）封鎖的影響，「而以色列是否會相信伊朗的去核化，更是另一個無人可以回答的問題」。

葉耀元直言，「接下來幾天如何還有什麼變動，我完全不會意外。但如果可以達成美國的戰略目標並且直接停戰，這也是一個德政。」

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