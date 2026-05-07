美伊談判露曙光 川普暫停護航行動

美國與伊朗之間的軍事對峙5日出現重大轉機，美國總統川普宣布暫停旨在引導船隻通過荷姆茲海峽的「自由計畫」行動，並表示與德黑蘭當局在達成「完整和最終協議」方面已取得重大進展。圖為美國中央司令部發佈影像顯示，美國海軍航空母艦「布希號」3日在阿拉伯海航行。（法新社）

美國與伊朗之間的軍事對峙五日出現重大轉機，美國總統川普宣布暫停旨在引導船隻通過荷姆茲海峽的「自由計畫」行動，並表示與德黑蘭當局在達成「完整和最終協議」方面已取得重大進展。網路媒體Axios六日引述消息報導，美伊正接近簽署一份僅有一頁的十四點諒解備忘錄，旨在結束戰爭並為後續的核武談判鋪路。該消息經擔任談判中間人的巴基斯坦方面證實後，樂觀情緒激勵全球市場，國際油價重挫，股市普遍上揚。

美軍維持封鎖伊朗港口行動

川普五日晚間發文宣布，將「自由計畫」行動暫停一小段時間，但仍將維持封鎖伊朗港口行動，以觀察能否與伊朗達成協議結束戰爭。川普強調，此舉是基於「巴基斯坦和其他國家的要求」，以及「對伊朗行動期間已取得龐大軍事成功，以及在與伊朗代表達成一份完整和最終協議上，已有極大進展」。

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14點備忘錄擬終結戰爭

白宮未回應有關川普提到的和談進一步細節。但據Axios報導，白宮認為與伊朗已接近達成簽署諒解備忘錄，預計未來四十八小時會收到回覆。若能簽署則會宣告戰爭結束，並啟動卅天的協議談判，談判地點可能在巴基斯坦伊斯蘭馬巴德或瑞士日內瓦舉行。

傳伊朗承諾暫停濃縮鈾活動

消息人士透露，這份十四點備忘錄主要內容包括：伊朗承諾暫停濃縮鈾活動，但美國要求暫停廿年，伊朗提議五年，可能的折衷方案是十二到十五年。此外，伊朗承諾永不發展核武，不運作地下核設施，接受聯合國查核，並同意將高濃度濃縮鈾運往國外儲放，美國是選項之一。美國則承諾逐步解除制裁，釋出凍結的數十億美元伊朗資金。最後在卅天的談判期中，雙方逐步解除對荷姆茲海峽的通航限制與海上封鎖。但若談判破裂，美軍將恢復封鎖或重啟軍事行動。

國際油價應聲暴跌逾10％

受此消息影響，國際油價應聲大跌，布倫特原油與西德州中級原油價格均暴跌逾十％，跌破每桶一百美元大關，全球股市也隨之上揚。

不過，就在外界樂觀以待美伊即將達成停戰協議之際，川普六日又在接受紐約郵報專訪時大潑冷水，直言他不認為現在就要派人前往巴基斯坦參加新一輪談判。之後他又發文警告若伊朗不履行承諾，美軍將發動更高強度的轟炸。

令情勢更加撲朔迷離的是，在川普宣布暫停「自由計畫」行動前，伊朗總統裴澤斯基安五日斥美國一方面極限施壓，一方面又要求伊朗恢復談判並屈服其要求，「這是不可能的方程式」。

四日才啟動的「自由計畫」，為美國力圖打開荷姆茲海峽航運的行動，原本旨在成為美國應對伊朗的下一階段行動核心。國務卿魯比歐五日形容這項行動為「防禦性質」，旨在協助數千艘因戰爭受困的民用船隻脫離該海域。魯比歐也堅稱，美伊停火依然有效，且儘管戰爭尚未正式結束，但是主要美軍作戰行動已經結束。

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