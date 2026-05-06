烏克蘭遭上百架無人機攻擊 怒控俄羅斯違反停火協議

救難人員6日在烏克蘭哈爾科夫1棟遭俄羅斯無人機攻擊的民宅進行救援。（路透）

在俄羅斯5日出動100多架無人機攻擊烏克蘭東部與南部、造成近30名烏國平民死亡，以及對烏國多城發射飛彈後，基輔當局6日指控俄羅斯違反烏國稍早單方面提出的停火協議。

俄羅斯日前宣布5月8日至9日停火，以配合9日在首都莫斯科紅場舉行的紀念二戰戰勝納粹德國的「勝利日」年度閱兵；烏克蘭總統澤倫斯基隨即提出烏國版停火，呼籲雙方從5月6日零時起暫時休兵——但莫斯科方面未就此置評，意即不曾表示會遵守烏國版停火。

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澤倫斯基斥責俄羅斯一方面為保護紅場閱兵呼籲停火，一方面又對烏克蘭發動致命攻擊，「十足的損人利己」；烏國外長西比哈（Andriy Sybiga）6日在社群媒體上說，俄國不要和平，其虛假的5月9日停火呼籲無關外交…「（俄羅斯總統）普廷只在乎閱兵，漠視人命。」

1名不具名的烏東前線烏國軍官說，俄軍持續進行步兵突襲與試圖強攻烏國陣地；由於俄羅斯「未遵守」基輔的停火呼籲，「我方部隊已以同樣方式回應反擊。」

就在俄羅斯5日對烏國多城發動數週以來最致命的空襲、24小時內造成至少28人死亡後，俄方也遭烏克蘭發射無人機攻擊。俄國國防部指稱在當地時間5日晚間21時至6日早上7時（台灣時間6日凌晨2時至同日中午12時）之間，擊落53架烏克蘭無人機。目前並不清楚這些烏國無人機來襲時間，是否是在烏國版停火協議生效後。

俄羅斯軍人走向正為5月9日「勝利日」閱兵做準備的莫斯科紅場。（路透）

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