川習會前下馬威？美官員批中國拒收遣返者 擬擴大旅遊禁令

據《路透》報導，川普預計在即將到來的「川習會」中提出中國公民的遣返問題。（路透社）

在美國總統川普預計於5月14日至15日訪問北京前夕，川普政府一名高級官員向《路透》透露，中國近期放慢了接收在美非法滯留中國公民的進度。華盛頓對此發出警告，若北京不改變現行做法，美方準備擴大對中國的旅遊限制措施。

該名匿名官員表示，自2025年初中國透過包機與商業航班接收約3000名遣返者後，在過去半年內合作力道明顯減弱。該官員批評，中國「拒絕與美國充分合作帶回其公民」，此舉已違反國際義務及對其國民的責任。

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針對中方的不配合，美方正考慮採取更嚴厲的報復手段。官員指出，若北京不提高合作透明度，美國將考慮在簽證申請時要求更高額的現金保證金，甚至擴大拒簽規模或在邊境攔阻入境。官員強調：「中國政府的不作為，將危害守法中國公民未來的旅遊權利。」

據《路透》報導，川普預計在即將到來的「川習會」中提出遣返問題。對川普而言，此行至關重要，他不僅希望在貿易讓步上取得成果，也急需落實其核心移民政策，以應對11月的期中選舉。

事實上，中國多年來一直抵制美方要求接收數萬名逾期居留或非法入境美國者的要求。雖然川普去年初重返白宮時，中方曾暗示願意在核實身份後遣返「確認為中國籍者」，但隨後又以核實程序耗時為由拖延。

對此，中國駐華盛頓大使館尚未立即回應評論請求。不過，北京方面此前曾公開表示反對非法移民，並稱此為「需要各國合作的國際問題」。

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