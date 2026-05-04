王毅訪緬會翁山蘇姬 矢板明夫曝原因：不是人情只是算計

中國外交部長王毅（右）上月訪問緬甸，曾低調與遭軟禁的緬甸前文人政府實質領袖翁山蘇姬（左）會面。（歐新社、路透資料照合成圖）

2026年4月下旬，中國外交部長王毅訪問緬甸期間，在首都奈比多（Naypyidaw）低調與遭軟禁的緬甸前文人政府實質領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）會面。日本資深媒體人矢板明夫指出，這是中方精心算計的布局，過去軍政府掌權時，中國高層絕口不提翁山蘇姬；如今積極拉攏，說明局勢已然轉變。

緬甸官方媒體4月30日報導，被拘留的翁山蘇姬已被轉為居家軟禁，將在指定住所繼續服刑。諾貝爾獎得主翁山蘇姬自2021年軍事政變、政府被推翻後，遭監禁至今。

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矢板明夫3日在臉書粉專「矢板明夫俱樂部」發布貼文稱，王毅與翁山蘇姬會面的消息一出，引發國際關注。這場會面由緬甸官方安排，並未公開細節，中方對外也只說了一句，「老朋友，關心她的情況。」

矢板明夫直言，這句話很耐人尋味。他先講結論，這顯然不是人情，是精心算計。過去幾年軍政府掌權時，中國高層訪緬幾乎從未提過這位「老朋友」。現在突然想起來，只說明局勢變了。

矢板明夫分析，第一，中國是在補風險。緬甸局勢已經出現鬆動。軍政府控制力下降，民主派與地方武裝擴張，要求釋放翁山蘇姬的聲音越來越大。如果中國繼續單押軍方，一旦政權變化，油氣管線、港口等核心利益都可能受到衝擊。所以，此時去接觸翁山蘇姬，本質上就是先留後路。

第二，是對歐洲釋放訊號。在歐洲眼中，翁山蘇姬仍然是民主的象徵。中國強調與她的關係，是在告訴歐洲，「緬甸問題，我也能處理」。在美歐關係出現裂痕，川普政府對此議題關注有限的情況下，北京認為當中有操作空間。

第三，是修正形象。過去中國被認為偏向軍政府，強化了「反民主」的印象。這次接觸翁山蘇姬，是在對外釋放一個訊號，表示中國不是只支持一方，而是誰都可以談。這不代表價值改變，而是策略調整。

矢板明夫補充，最關鍵的一點是，此舉很可能是在為5月中旬的美中高層會面做準備。無論對手是川普還是其他談判對象，緬甸問題都有機會被拿上桌。

矢板明夫指出，當中國同時握有軍方與民主派的聯絡管道，就多了一張可以談判的牌。「說穿了，這不是關心『老朋友』，而是在談判前，先把籌碼準備好。」

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