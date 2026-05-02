美國實施新制裁打擊伊朗資金鏈　並鎖定中國石油碼頭

美國今天對3家伊朗外匯兌換公司實施新制裁，試圖打擊德黑蘭在中東戰爭的「金融命脈」，並對中國一處石油碼頭實加制裁，作為針對伊朗新措施的一部分，同時警告船舶若支付伊朗要求的「過路費」，將面臨後果。

綜合法新社報導，在對這些外匯兌換公司採取行動時，美國財政部表示，伊朗的「影子銀行網絡每年處理價值數百億美元的貿易，其中大部分來自伊朗在海外銷售石油與石化產品所得」。

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川普暫停美國和以色列對伊朗攻擊後，這些新措施是在外交陷入僵局之際推出。此外，這些措施公布時間距離川普即將訪問中國僅差兩週，而中國是伊朗石油的重要買家。

美國國務院表示，將對「青島海業油碼頭有限公司」實施制裁，稱這家公司已進口「數千萬桶」伊朗原油，協助伊朗創造數十億美元收入。

美國國務院指出，「只要伊朗試圖透過石油收入為破壞穩定的活動提供資金，美國就會對伊朗及所有協助其規避制裁的夥伴究責。」

這項制裁將使涉及這處碼頭營運商且與美國有關的交易成為刑事違法行為。這處碼頭隸屬黃海重要航運樞紐的青島港。

去年，美國也對同一地區的另一家公司「青島港海業董家口油品有限公司」實施類似制裁。

美以對伊朗發動攻擊後，伊朗幾乎封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），導致全球油價大幅上漲。

伊朗要求美國解除制裁並停止海上封鎖，並矢言對通行荷莫茲海峽的船舶徵收「通行費」，川普對此強烈反對。

美國財政部轄下的外國資產管制辦公室（OFAC）發布警示，提醒美國境內外人士，若為了安全通過這條重要運輸航道而向伊朗政府付款，可能面臨制裁風險。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）指出，他領導的部門將「持續不懈地打擊伊朗政權產生、轉移與匯回資金的能力，並追查任何協助德黑蘭規避制裁的人士」。（編譯：徐睿承）1150502

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