緊鄰台灣！陸上自衛隊 5/17起演訓 首次聚焦日本西南離島

圖為日本陸上自衛隊的90式戰車（前排）與美軍陸戰隊的LAV-25輕型裝甲車，在北海道共同參與聯合軍演。（路透檔案照）

日本防衛省宣布，陸上自衛隊最高作戰指揮單位「陸上總隊」將於本月首次以鄰近台灣的西南離島為核心，實施部隊部署與物資運輸演習，並將與駐紮沖繩的美國陸戰隊進行指揮管制訓練，同時在宮古島首度設立美日協調中心。

根據日本防衛省4月24日發布的新聞稿，陸上自衛隊陸上總隊將於5月17日至22日，在南西諸島（琉球群島）進行演習，範圍包含沖繩及自九州延伸至台灣的島鏈，重點區域為石垣島、與那國島及宮古島。陸上幕僚監部（相當於陸軍司令部）發言人表示，此次約有300名來自日本各地部隊的自衛隊員參與，目的在透過演練機動部署與物資運輸，提升該區域的嚇阻與應變能力。

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這是陸上總隊首次專門以南西諸島為主題進行演訓。該單位統轄日本五大地區的陸軍部隊，先前曾在全國各地進行類似演習，但從未單獨聚焦此一戰略島鏈。

演習期間，5月17日至20日將在宮古島市進行指揮所演習。駐沖繩美軍第12陸戰隊濱海團將派出20名隊員參與。陸上幕僚監部發言人指出，這將是美日首次在宮古島設立雙邊協調中心。宮古島位於台灣以東約354公里、沖繩西南方約290公里處。

美軍第3陸戰師發言人恩格克米爾透過電子郵件說明，第12陸戰隊濱海團將運用「建立與運作雙邊通訊中心所需的通訊、指揮及管制設備」。他強調，指揮所演習極為重要，有助強化美日部隊的作業互通能力，提升彼此理解並增進聯合夥伴關係的整體效能。

日本將在演習期間，於台灣以東約241公里的石垣島，部署一座88式陸基反艦飛彈發射裝置，並在距台灣僅約113公里的與那國島部署兩架「掃描鷹二代」（ScanEagle II）無人機。美軍部隊不會登上這兩座島嶼。陸上幕僚監部發言人補充，演習期間將利用九處港口運輸以糧食與飲用水為主的物資，但不會運送任何彈藥。

日方近年積極強化西南島鏈防衛能力。2023年陸上自衛隊已在石垣島開設飛彈基地，部署12式陸基反艦飛彈與03式防空飛彈。防衛大臣小泉進次郎今年2月表示，規劃於2030年度在與那國島部署03式中程防空飛彈部隊。

另一方面，駐日美國海軍4月30日宣布，核動力航空母艦「喬治．華盛頓號」的艦載機部隊，包括戰鬥攻擊機等，將於5月7日至17日在東京都小笠原諸島的硫磺島，實施陸上起降訓練（FCLP）。FCLP是為維持並提升航母艦載機飛行員熟練度的訓練，將陸上跑道部分模擬為航母甲板，反覆演練起降。

去年9月，因硫磺島火山活動影響，美軍自2000年以來首次在岩國基地實施FCLP，巨大噪音引發岩國市政府收到上千件投訴。防衛省表示，目前硫磺島火山活動已趨平穩，受損的燃料補給設施也已修復至不影響自衛隊活動的程度。日本政府正在鹿兒島縣馬毛島興建專用跑道，未來此項訓練將從硫磺島轉移至馬毛島。

日本防衛省發布的新聞稿，陸上自衛隊陸上總隊5月17日到22日，在南西諸島進行部隊部署及物資運輸訓練。（擷取自日本陸上自衛隊官網）

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