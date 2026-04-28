中媒酸美政局激化 葉耀元反嗆中共極權：這套老國民黨也熟

美國總統川普25日出席白宮記者協會晚宴時驚傳槍響。（法新社）

美國政要近日齊聚白宮記者協會晚宴，發生槍手試圖闖入的嚴重維安事件，隨後中國官媒將此認定為「美國內部政治對立激進化的惡果」，更稱晚宴現場安全措施明顯不足。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元酸說，「簡單來說，對中共而言，『太自由』會引發激化政治，導致衝突」。

葉耀元今於臉書粉專「葉教授的國際事務學院」轉發媒體報導，報導內容提及「美國總統川普出席白宮記者協會晚宴期間發生持槍闖入事件，中國官方媒體迅速跟進報導，並藉機對美國政治文化大加批判。中共黨媒《環球時報》4月26日在報導中將此次事件定性為『美國內部政治對立激進化』的惡果，並引述在場中國記者的說法，指晚宴現場的安全措施『明顯不足』。」

請繼續往下閱讀...

葉耀元發文指出，極權的中共政權會以下方法來處理不同的聲音。

首先，先用愛國洗腦教育告訴你中共好棒棒以及祖國好偉大，各位中國人的一切都是共產政權賞賜給你的，你們要心懷感激啊。

再者，針對共產黨極權政權有不同想法的人，或是在強調漢人文化國族教育被邊緣化的少數族群，以及在共產黨的歷史中被共產黨侵略利用的群體，你們就直接被消失或是乖乖的被靜音，或是被抓去勞改。

第3種，反正誰都有可能會成為共產黨政權的敵人，所以我們要對每一個人都進行監控，以免任何人有造反的企圖，破壞共產黨政權的延續。

葉耀元直言，「其實上述的主詞換成國民黨在1945年至1996年的台灣也適用。所以共產黨跟國民黨真的是孿生兄弟呢。」

相關新聞請見︰

白宮晚宴槍擊爆維安漏洞？未列「國家特別安全事件」險陷滅頂危機

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法