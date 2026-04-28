白宮晚宴槍擊爆維安漏洞？未列「國家特別安全事件」險陷滅頂危機

美國總統川普25日出席白宮記者協會晚宴時驚傳槍響。華盛頓郵報披露，這場匯聚美國大批政要的活動，並未被列為由特勤局全權統籌的「國家特別安全事件」（NSSE）。（美聯社檔案照）

美國總統川普及多名內閣要員，25日出席白宮記者協會晚宴時驚傳槍響。知情官員透露，儘管現場高官雲集，川普政府為這場盛會安排的維安層級，卻低於其他同層級的官方集會。更令人震驚的是，這場匯聚美國大批政要的活動，並未被列為由特勤局全權統籌的「國家特別安全事件」（NSSE）。

華盛頓郵報26日報導，一旦發生最壞情況，甚至可能觸動總統繼任順位，將大權交給未出席的共和黨參議員葛拉斯里（Chuck Grassley）。然而，面對外界對維安漏洞的質疑，代理司法部長布蘭希（Todd Blanche）仍堅稱此為「大規模的維安成功」。

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報導指出，當天晚間，當一名槍手衝撞安全封鎖線，企圖闖入華盛頓希爾頓飯店（Washington Hilton Hotel）的宴會廳時，總統川普與副總統范斯（JD Vance）立刻被緊急疏散至安全地點。當時在場的要員，還包括聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）、國務卿魯比歐（Marco Rubio）、財政部長貝森特（Scott Bessent），以及戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）。

如此高密度的國家領導階層齊聚一堂，卻在準刺客被捕之前，讓國家暴露在極度危險之中。如果發生最壞的情況，總統職權甚至可能移交給未出席該活動的多數黨最資深參議員葛拉斯里，他在總統繼任順位中排名第三，僅次於范斯與強生。

據報導，當有這麼多官員為了就職典禮或國情咨文等官方職能，聚集在同一個地點時，國土安全部部長通常會透過名為「國家特別安全事件」的正式指定，安排由特勤局負責協調所有維安工作。

匿名當地與聯邦官員表示，25日晚間這場有數千名記者與政府官員出席的活動，並未獲得此類指定。兩名熟悉調查的執法官員透露，涉嫌犯案的31歲槍手艾倫（Cole Tomas Allen）在預謀聲明中寫道，他想針對川普政府成員，並嘲笑該飯店的安保過於鬆散。他還聲稱，伊朗特務大可輕易地將更危險的武器帶入會場。

白宮將相關問題轉交給國土安全部，但該部並未立即回應置評請求。華盛頓希爾頓飯店發言人則透過電子郵件表示，特勤局「主導該活動的維安」。特勤局並未回覆關於其角色的提問。

華府一名政府官員表示，不清楚這場年度晚宴過去是否曾被指定為國家特別安全事件。這場活動通常有高層官員出席，但每年與會陣容不盡相同。

兩名聽取調查簡報的執法官員表示，特勤局認為，其負責保護的地點僅限於宴會廳，及其周邊的直接範圍。該機構並未承擔保護整個希爾頓飯店的責任。

在飯店外，華府警方負責道路封鎖與交通管制。而在這兩者之間，對於數千名賓客與希爾頓飯店其餘區域（當局稱嫌犯已在此預訂房間）的安保責任歸屬，並沒有明確的界定。

布蘭希26日表示，這起事件並非安保疏失，因為槍手在抵達宴會廳前就被制伏。他在接受美國有線電視新聞網（CNN）節目專訪時表示，「相反地，這是一個大規模的安保成功案例」，「如果你考慮到就我們目前所知發生的情況，這名嫌犯幾乎沒有突破防禦圈。」

當局並未立即詳細說明在活動前後採取的全套安保預防措施。與會者只需持紙本或數位門票，即可自由進入飯店，並在走過金屬探測器之前，在飯店內四處走動。

包括民主黨籍賓州參議員費特曼（John Fetterman）與美國國際媒體署（USAGM）高級顧問雷克（Kari Lake）在內的與會者，都對活動的安全提出質疑。民主黨籍紐約州眾議員托雷斯（Ritchie Torres）也呼籲進行調查。

上一次因未指定「國家特別安全事件」而受到嚴格審視的事件，是2021年1月6日國會確認總統選舉結果時，未能保護國會大廈。在此之後，相關調查委員會及機構均建議，未來應將此類確認選舉結果的程序指定為「國家特別安全事件」。

一名知悉該活動籌備工作的政府官員透露，「國家特別安全事件」通常保留給總統及高階內閣官員「經常」出席且為期多日的活動，「這是一場他（總統）可能在最後一刻決定不去的晚宴，也不是他每年都會參加的活動。」「國情咨文必須有總統在場才能進行，而白宮記者晚宴則曾多次在沒有總統出席的情況下舉行過。」

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