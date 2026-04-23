指控中國剽竊美國AI機密 白宮聯手企業打擊「工業級蒸餾」

白宮指控中國正以「工業規模」竊取美國人工智慧（AI）實驗室的智慧財產權，並警告將嚴厲打擊這種利用美國創新成果的行為。（路透檔案照）

美國總統川普訪問中國前夕，英國「金融時報」23日報導，白宮指控中國正以「工業規模」竊取美國人工智慧（AI）實驗室的智慧財產權，並警告將嚴厲打擊這種利用美國創新成果的行為。

金融時報檢閱的一份備忘錄顯示，白宮科技政策辦公室（OSTP）主任克拉茨歐斯（Michael Kratsios）寫道：「美國政府掌握的資訊顯示，主要位於中國的外國實體，正從事蓄意且具工業規模的行動，以『蒸餾』（distil）美國的尖端AI系統。」

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這項指控標誌著在爭奪AI技術主導權的競賽中，針對中國涉嫌剽竊美國先進AI研究的緊張局勢再度升級。此議題之所以受到關注，是因為中國的DeepSeek被控利用「蒸餾」（distillation）技術，即根據大型AI模型的輸出結果來訓練較小模型的過程，以較低成本打造出強大的產品。

克拉茨歐斯在給政府部門的備忘錄中指出，政府將與美國AI公司分享有關「外國行為者企圖進行未經授權、工業規模蒸餾」的資訊，並協助他們協調對抗這些攻擊。

他說，中國的行動「正利用數以萬計的代理帳號來規避偵測，並使用越獄（jailbreaking）技術來獲取專有資訊」。

克拉茨歐斯說，美國將探究相關措施，「以追究外國行為者進行工業規模蒸餾行動的責任」。

美國外交關係協會（Council on Foreign Relations）科技安全專家麥奎爾（Chris McGuire）指出，中國的AI公司正依賴蒸餾攻擊，來彌補在AI運算能力上的劣勢，並非法複製美國模型的核心能力。他主張，美國應禁止中國存取美國模型，並制裁進行或協助蒸餾的實體，同時限縮出口管制，以防止中國走私或遠端存取美國的AI晶片。中國大使館並未對置評請求做出回應。

包括Anthropic與OpenAI在內的美國AI公司，越來越頻繁地對中國的蒸餾行為表達關切。他們認為，這使得外國實驗室能夠縮小美國因對先進晶片實施出口管制所享有的競爭優勢。

克拉茨歐斯表示，當蒸餾被合法用於製造輕量級模型時，它是AI生態系統中至關重要的一部分，但用來破壞美國研發的「工業級蒸餾」，則「令人無法接受」。

今年2月，Anthropic指控3家中國頂尖AI公司─深度求索（DeepSeek）、月之暗面（Moonshot）與MiniMax─對其模型進行蒸餾攻擊。在此之前，OpenAI曾在2025年初表示，有證據顯示DeepSeek利用其GPT模型的輸出結果，來訓練自家的模型，違反其服務條款。

美國AI公司擔心，經蒸餾生成的模型會構成國家安全風險，因為它們缺乏相關的防護機制，例如防止生化武器開發或惡意網路攻擊的護欄。

美國聯邦眾議院外交委員會22日通過一系列法案，旨在讓中國更難在AI競賽中趕上美國。其中一項法案針對蒸餾行為，要求政府考慮將使用該技術的集團列入「實體清單」（entity list），即出口黑名單，將使美國公司極難向這些集團出售技術。

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