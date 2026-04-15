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    帕蘭泰爾AI系統助攻美軍 伊朗戰爭首日產逾千打擊方案

    2026/04/15 00:04 中央社
    在美軍轟炸伊朗首日，帕蘭泰爾技術公司（Palantir Technologies）人工智慧（AI）系統Maven在短時間內分析大量資料，提供美軍逾千個打擊方案。伊朗戰爭可能成為全球首個由AI即時支援軍事行動決策的大規模實例。（路透檔案照）

    在美軍轟炸伊朗首日，帕蘭泰爾技術公司（Palantir Technologies）人工智慧（AI）系統Maven在短時間內分析大量資料，提供美軍逾千個打擊方案。伊朗戰爭可能成為全球首個由AI即時支援軍事行動決策的大規模實例。（路透檔案照）

    在美軍轟炸伊朗首日，帕蘭泰爾技術公司人工智慧（AI）系統Maven在短時間內分析大量資料，提供美軍逾千個打擊方案。伊朗戰爭可能成為全球首個由AI即時支援軍事行動決策的大規模實例。

    新德里電視台（NDTV）報導，帕蘭泰爾技術公司（Palantir Technologies）的機器學習與AI即時戰場分析系統「Maven智慧系統」（Maven Smart System）迅速分析衛星影像、無人機影片、攔截到的敵方通訊內容以及逾150個其他數據來源，在伊朗戰爭首日就為美軍產出1000多個打擊方案。

    美國總統川普（Donald Trump）先前曾在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）讚揚帕蘭泰爾，稱這間軟體公司「證明自己具備強大作戰能力與系統，這點問我們的敵人就知道」。

    伊朗首都德黑蘭2月28日遭到轟炸前，在五角大廈指示下，Maven過濾大量資料，為美軍指揮官準備逾千個打擊方案。Maven的運行是以Anthropic公司開發的AI平台Claude為基礎。

    原本人類分析師需要數天才能做出的決策，如今幾分鐘內就能完成。最終仍由人類執行攻擊，不過Maven已承擔從蒐集數據到採取行動間的關鍵分析工作。

    「華盛頓郵報」（The Washington Post）引述知情人士報導，美軍為在襲擊伊朗頭24小時內打擊1000個目標，讓Maven列出建議攻擊目標、提供精確座標並按照重要性對這些目標進行排序。

    Maven能辨識、追蹤並分類戰場上的車輛、武器或建築等物體，並將辨識目標所需時間從好幾個小時大幅縮減為不到一分鐘。其資訊來源涵蓋無人機影像、衛星感測器及其他數據。

    除了辨識目標，Maven也被設計來協助軍事規劃人員所謂的「預測性後勤管理」，例如在短缺問題浮現前預測哪裡需要補充物資，並支援指揮官決定調度火力的方式和時機。

    根據華郵報導，儘管Claude曾被用於反恐任務，以及抓捕前委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro），這次卻是「首度運用在重大戰爭行動中」。

    華郵提到，過去一年間，美國政府允許Maven與Claude這套組合發展為美國多數軍種每天都會使用的工具。

    領導美國在中東軍事行動的美軍中央司令部（CENTCOM）司令古柏（Brad Cooper）曾公開談論，AI平台如何協助軍官在短短幾秒內過濾大量資訊，讓指揮官能「排除雜訊，比敵方更快做出明智決策」。

    然而，美國在伊朗戰事中使用AI也引發質疑。分析人士警告，Maven這類工具幾乎讓人沒有時間對其輸出結果進行有效驗證，從而提高打擊錯誤目標的風險。

    如果AI判斷失誤，置身決策流程的人類可能沒有機會或足夠資訊，在造成無法挽回的後果前發現錯誤。

    根據新德里電視台，在伊朗戰爭中，美軍曾於12小時內發射約900枚飛彈並擊中敵方目標，且於6天內打擊2000多個目標。然而，伊朗南部米納布（Minab）女子小學也被擊中，據報造成至少165人身亡。

    帕蘭泰爾的英國及歐洲地區主管莫茲里（Louis Mosley）承認，Maven這類平台確實為美國應對伊朗戰爭發揮「關鍵作用」，但如何運用其分析結果的責任仍屬於軍方。

    莫茲里本月接受英國廣播公司（BBC）訪問時說：「始終有人類參與決策流程，最終決策權仍在人類手上，這就是目前的運作方式。」

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