以色列也要停火了？納坦雅胡向黎巴嫩喊話：直接談判

以色列總理納坦雅胡說，他已指示內閣盡快與黎巴嫩「直接談判」。（法新社檔案照）

美國、伊朗達成協議停火2週，以色列卻持續對黎巴嫩真主黨據點狂轟猛炸；伊朗怒批這違反停火協議，讓美伊談判失去意義。以色列總理納坦雅胡說，他已指示內閣盡快與黎巴嫩「直接談判」，聚焦於真主黨解除武裝，以及建立兩國和平關係。

綜合外電報導，納坦雅胡（enjamin Netanyahu）在聲明中說：「鑑於黎巴嫩多次要求與以色列直接談判，我昨天已指示內閣盡快與黎巴嫩展開直接談判。」

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他指出，談判會圍繞著「解除真主黨武裝以及建立以色列與黎巴嫩之間的和平關係」，以色列「讚賞黎巴嫩總理今天呼籲貝魯特非軍事化」。

不過，CNN向黎巴嫩方面詢問納坦雅胡這番說法，總統奧恩辦公室只回應「無可奉告」。

Prime Minister Benjamin Netanyahu:



"In light of Lebanon's repeated requests to open direct negotiations with Israel, I instructed at the Government meeting yesterday to open direct negotiations with Lebanon as soon as possible.



1/2 — Prime Minister of Israel （@IsraeliPM） April 9, 2026

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