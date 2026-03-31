秀出白宮新宴會廳模擬圖 川普透露底下藏有「龐大軍事設施」

川普29日表示，目前正在建造的白宮新宴會大廳，底下會有「龐大的軍事設施」，並強調這會是世上最好的宴會廳。（美聯社）

美國白宮東廂（East Wing）改建作業自去年10月20日啟動，目前仍持續改建中，美國總統川普29日表示，目前正在建造的白宮新宴會大廳，底下會有「龐大的軍事設施」，並強調這會是世上最好的宴會廳。

綜合外媒報導，川普29日在空軍一號上向隨行記者秀出新宴會大廳的建築模擬圖，並聲稱其安全特性絕佳，包括防彈玻璃、防無人機攻擊的特製屋頂。川普表示：「現在軍方正在宴會廳下方興建一個大型設施，這件事最近因為一樁愚蠢的訴訟而曝光。但軍方確實正在宴會廳下方建造一個龐大的設施，正在施工中，進展十分順利。」

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川普補充：「宴會廳基本上會變成一個掩體，用來保護下面正在建造的設施，包括防範無人機，以及其他各種威脅。」川普也提到，新宴會大廳的封閉式陽台，可以欣賞華盛頓紀念碑、傑佛遜紀念堂和林肯紀念堂的景色。

去年10月拆除的白宮東廂，該建築建於1902年老羅斯福（Theodore Roosevelt）執政時期，並在小羅斯福（Franklin Roosevelt）執政時期擴建，白宮東廂底下總統的緊急地堡，也是在小羅斯福執政時期所建造的。在911事件發生當下，時任總統布希就曾使用過避難地堡，川普在2020的佛洛斯德抗議活動期建，也曾轉移至避難地堡。

川普先前強調，白宮150年來一直需要一個宴會廳，因為最大的東廂只能容納125人舉行正式晚宴，規模更大的活動只能在南草坪的帳篷裡舉行，川普認為，那裡地面潮濕，外國領導人的鞋子經常會被弄濕。而這個新宴會大廳占地8360平方公尺（約2529坪），可容納約1000人。

不過川普的拆除行動引發國會議員、歷史學家和文物保護人士的批評，並引發了一場持續性的訴訟。反對方反對川普政府在未經過聯邦審查或公眾意見徵詢的情況下貿然拆除舊建築，他們也從美學和歷史角度對新建的大型設施提出批評，認為新宴會廳與白宮主體的建築比例失衡。

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