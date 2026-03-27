國際奧會禁跨性別女運動員參賽 白宮表態力挺

在2028年洛杉磯奧林匹克運動會登場前，國際奧林匹克委員會首位女性主席柯芬特里宣布，禁止跨性別女性參加女性賽事，此舉隨即獲得白宮的讚賞。（美聯社檔案照）

在2028年洛杉磯奧林匹克運動會登場前，國際奧林匹克委員會（IOC）26日禁止跨性別女性參加女性賽事，此舉隨即獲得白宮的讚賞。

首位擔任國際奧會主席的女性柯芬特里（Kirsty Coventry），在1份聲明中宣布這項消息。她同時表示，所有參加奧運賽事的女性，都必須接受基因檢測，以確認其在生理上為女性。

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這項決定正值2028年洛杉磯奧運的準備工作加緊進行之際，川普政府也正積極採取行動，阻止跨性別運動員參加與其出生時被指定性別不符的體育賽事。

白宮對此決定叫好，並在聲明中指出，川普在2025年2月簽署1項行政命令，透過拒絕向允許跨性別運動員參賽的學校提供聯邦資金，來禁止她們參加女子與女童體育賽事。

川普當時表示，他的政府將「不允許男人毆打、傷害並欺騙我們的婦女與少女。」川普也矢言將拒絕發放簽證，給企圖參加洛杉磯奧運的跨性別運動員。

白宮發言人殷格爾（Davis Ingle）在聲明中表示，國際奧會在2028年洛杉磯奧運前，將其政策與川普總統的行政命令對齊，「這是常理，而且早該這麼做了。」

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）將國際奧會的這項決定，歸功於川普。她在社群平台X上發文表示，川普的行政命令「促成了這件事」。

柯芬特里在聲明中說，所有運動員「都必須受到有尊嚴且尊重的對待」，並表示國際奧會計畫對運動員的性別「終生只篩檢一次」。

柯芬特里說：「做為1名前運動員，我熱烈支持所有奧運選手參與公平競爭的權利。我們宣布的政策是基於科學，並由醫學專家主導。」「在奧運會上，即使是最小的差距，也可能決定勝負。因此，讓生理男性在女性類別中競爭，顯然是不公平的。此外，在某些運動項目中，這根本就不安全。」

目前沒有關於多少跨性別女性參加奧運的官方統計。在近代歷史中，只有來自紐西蘭的舉重選手哈伯德（Laurel Hubbard）被認可為跨性別參賽者。哈伯德參加2021年的東京奧運，並未獲得獎牌。

儘管如此，國際奧會辯稱，其決定是為了保護「奧運環境中的女性類別，這將反映『保護女性類別工作小組』的調查結果、國際奧會的各項諮詢，以及對近期發展的考量，包括在國際人權法方面的發展。」

國際奧會在聲明中表示，制定該政策的基礎是各界普遍認為，提供女性類別是必要的，讓男性與女性都能平等地參與菁英體育賽事，確保「女性運動員在決賽、頒獎台與錦標賽中享有平等的機會」，並提升女性運動員在奧運會上的「能見度」，以「啟發並代表全球的婦女與少女」。

反對川普行政命令的團體「美國婦女法律中心」（National Women’s Law Center）譴責國際奧會的這項決定，指稱國際奧會正在「採納1項招致混亂、汙名與侵入性審查的政策，而非帶來清晰或安全。」

該組織的LGBTQI+平權主任狄特麥爾（Brian Dittmeier）在聲明中說，模糊且在醫學上不必要的資格規定，並不能保護女性，它們讓運動員面臨屈辱性的盤問、被迫揭露私人醫療資訊，甚至必須接受創傷性的身體檢查，以「證明」她們的女性身分，「這些政策將不成比例地傷害那些已經面臨懷疑與歧視的女性，包括有色人種女性，以及那些不符合父權制對女性氣質期望的人。」

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