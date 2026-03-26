為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    匈牙利大選在即！民調反對黨領先執政黨逾20個百分點

    2026/03/26 16:59 編譯林家宇／綜合報導
    匈牙利反對派領袖馬加爾（Peter Magyar）領導的「尊重與自由黨」（Tisza）有望在本屆大選勝出。（路透）

    匈牙利反對派領袖馬加爾（Peter Magyar）領導的「尊重與自由黨」（Tisza）有望在本屆大選勝出。（路透）

    匈牙利即將於4月12日舉行國會大選。據25日公布的最新民調顯示，反對派領袖馬加爾（Peter Magyar）領導的反對黨進一步擴大優勢，支持度領先執政黨超過20％。

    「路透」引述民調機構「Median」於17日至20日進行的調查結果，已決定投票意向的民眾中，58％支持2024年創立的中間偏右反對黨「尊重與自由黨」（Tisza），較2月的55％上升3％；總理奧班的極右翼政黨「青民盟」（Fidesz）支持率維持35％，雙方差距達到23％。受訪者中有89％表示願意投票，實際投票率有望創下新高。

    依照民調趨勢，奧班將面臨2010年掌權至今16年來最大執政挑戰。由於奧班領導的布達佩斯政府與莫斯科關係緊密，烏俄戰爭4年多來屢次以言論和實際行動阻礙歐洲聯盟（EU）對烏克蘭的支持，包括在上週否決向烏國提供900億歐元貸款，以及遭踢爆長年向莫斯科洩露歐盟重要會議內容，引發成員國強烈不滿，也使得這場選舉的結果將左右歐盟、俄羅斯與烏克蘭未來走向。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播