匈牙利大選在即！民調反對黨領先執政黨逾20個百分點

匈牙利反對派領袖馬加爾（Peter Magyar）領導的「尊重與自由黨」（Tisza）有望在本屆大選勝出。（路透）

匈牙利即將於4月12日舉行國會大選。據25日公布的最新民調顯示，反對派領袖馬加爾（Peter Magyar）領導的反對黨進一步擴大優勢，支持度領先執政黨超過20％。

「路透」引述民調機構「Median」於17日至20日進行的調查結果，已決定投票意向的民眾中，58％支持2024年創立的中間偏右反對黨「尊重與自由黨」（Tisza），較2月的55％上升3％；總理奧班的極右翼政黨「青民盟」（Fidesz）支持率維持35％，雙方差距達到23％。受訪者中有89％表示願意投票，實際投票率有望創下新高。

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依照民調趨勢，奧班將面臨2010年掌權至今16年來最大執政挑戰。由於奧班領導的布達佩斯政府與莫斯科關係緊密，烏俄戰爭4年多來屢次以言論和實際行動阻礙歐洲聯盟（EU）對烏克蘭的支持，包括在上週否決向烏國提供900億歐元貸款，以及遭踢爆長年向莫斯科洩露歐盟重要會議內容，引發成員國強烈不滿，也使得這場選舉的結果將左右歐盟、俄羅斯與烏克蘭未來走向。

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