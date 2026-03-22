又出包！中國機器人表演到一半 突甩男童一巴掌還繼續跳

中國男童在觀看機器人跳舞時被搧了一巴掌。（本報合成，擷取自X）

繼北京人形機器人店員在無人商店上演「大拆貨架」的鬧劇後，中國機器人再度爆出失控事件。近日網路社群瘋傳1段令人咋舌的影片，由中國知名企業「宇樹科技」（Unitree Robotics）研發的機器人，在街頭進行舞蹈表演時，竟突然「出手」狠甩了一旁觀看的男童一記耳光。

根據現場流出的畫面顯示，這台機器人原本正隨著音樂進行一系列華麗的揮手與旋轉動作，營造科技與藝術結合的氛圍。然而，就在它轉身面向人群時，手臂擺動幅度疑似失去精準控制，直接搧向1名靠近觀看的男孩臉上。

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男童當場痛到摀嘴大哭，四周民眾隨即發出驚呼，場面陷入混亂。令人錯愕的是，即便工作人員第一時間上前試圖抱住機器人止損，該機器人仍顯得相當「敬業」，在失控傷人後繼續扭動身軀表演了十幾秒才被強制關閉。

畫面曝光後引發熱議，網友紛紛留言嘲諷「這機器人除了跳舞還能幹啥？」、「不曉得宇樹要耍這種猴戲到何年何月？是為了籌資搞下一輪，還是要打知名度，證明不輸老美與日本？電池動力一直不解決、光顧著作秀，AI智慧也沒進展，視覺根本是盲機器，這樣的簡陋還要靠人操縱，AI做圖說有多厲害，真的誤國誤人」、「當一家科技公司不好好研發，整天去各地巡演一樣，這家公司應該是有問題的……」、「國內機器人每次都能給我帶來歡樂」。

此外，影片中工作人員與家長的反應也意外成為焦點。不少網友驚訝地發現，事發當下工作人員第一反應是去保住昂貴的機器人，而非安撫受傷的大哭男童，「工作人員居然一點都不去安撫小孩，小孩家大人也不管小孩死活，這是我最為震驚的」。

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