為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    驚！南韓女童公園玩耍疑遭流彈擊中 軍方下令全國停止射擊訓練

    2026/03/18 17:00 即時新聞／綜合報導
    南韓大邱市日前驚傳小學女童在公園玩耍時，疑似遭軍方演習流彈擊中頸部。示意圖。（路透社）

    南韓大邱市日前驚傳小學女童在公園玩耍時，疑似遭軍方演習流彈擊中頸部。示意圖。（路透社）

    南韓大邱市日前驚傳小學女童在公園玩耍時，疑似遭軍方演習流彈擊中頸部。南韓軍方隨後宣布，即刻起全面暫停所有涉及步槍及手槍等小口徑武器的射擊訓練，直至事故調查結果出爐。

    《BBC》報導，這名國小女童週一下午在大邱市一處遊樂場玩耍時，頸部突然遭到不明物體擊中，隨即被送往醫院治療。所幸傷勢並無大礙，目前已經出院。事發地點距離軍隊靶場約1.5公里，軍方證實事發當時該靶場正在進行實彈射擊演習。

    據了解，該靶場建於1995年，雖設有防護牆以攔截彈頭，但軍方仍不排除流彈越過屏障誤傷民眾的可能性。南韓軍方目前已組成調查小組，查證女童傷勢是否確由演習子彈所致。

    回顧過往類似案例，2020年全羅南道曾有一名高爾夫球球童，遭鄰近軍事射擊場飛出的流彈擊中頭部，並接受緊急手術。此外，去年南韓軍方在京畿道坡州市進行演習時，戰機意外將炸彈投落於村莊，造成近30名平民受傷，當時軍方亦曾宣布暫停所有實彈演訓與飛行訓練。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播