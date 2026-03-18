驚！南韓女童公園玩耍疑遭流彈擊中 軍方下令全國停止射擊訓練

南韓大邱市日前驚傳小學女童在公園玩耍時，疑似遭軍方演習流彈擊中頸部。示意圖。（路透社）

南韓大邱市日前驚傳小學女童在公園玩耍時，疑似遭軍方演習流彈擊中頸部。南韓軍方隨後宣布，即刻起全面暫停所有涉及步槍及手槍等小口徑武器的射擊訓練，直至事故調查結果出爐。

據《BBC》報導，這名國小女童週一下午在大邱市一處遊樂場玩耍時，頸部突然遭到不明物體擊中，隨即被送往醫院治療。所幸傷勢並無大礙，目前已經出院。事發地點距離軍隊靶場約1.5公里，軍方證實事發當時該靶場正在進行實彈射擊演習。

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據了解，該靶場建於1995年，雖設有防護牆以攔截彈頭，但軍方仍不排除流彈越過屏障誤傷民眾的可能性。南韓軍方目前已組成調查小組，查證女童傷勢是否確由演習子彈所致。

回顧過往類似案例，2020年全羅南道曾有一名高爾夫球球童，遭鄰近軍事射擊場飛出的流彈擊中頭部，並接受緊急手術。此外，去年南韓軍方在京畿道坡州市進行演習時，戰機意外將炸彈投落於村莊，造成近30名平民受傷，當時軍方亦曾宣布暫停所有實彈演訓與飛行訓練。

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