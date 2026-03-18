伊朗國安首長遭以色列擊斃 軍方誓言果斷報復

伊朗最高國家安全委員會首長拉里賈尼遭以色列擊斃，對此伊朗軍方稱進行復仇。（路透）

伊朗17日證實，最高國家安全委員會首長拉里賈尼（Ali Larijani）遭以色列擊斃。伊朗軍方今（18）日表示，必定會為拉里賈尼復仇。

根據《法新社》報導，伊朗陸軍總司令哈塔米（Amir Hatami）18日威脅稱，將對以色列殲滅拉里賈尼一事，進行「果斷而令人遺憾的」報復。

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哈塔米在1份聲明中稱「伊朗對最高國家安全委員會首長遇刺身亡的回應，將是果斷而令人遺憾的。」

伊朗革命衛隊也說「這位偉大烈士（拉里賈尼）的純潔鮮血，如同其他親愛的烈士一樣，將成為榮譽、力量和民族覺醒的源泉，對抗全球傲慢和國際猶太復國主義的勢力。」

法爾斯通訊社稱，伊朗將於18日為拉里賈尼和同樣被以色列擊斃的革命衛隊志願民兵「巴斯杰（Basij）」部隊指揮官蘇雷曼尼（Gholamreza Soleimani）舉行葬禮。

現年68歲的拉里賈尼，長期被外界視為伊朗政權內部的核心人物。他與已故最高領袖哈米尼關係極為密切，數十年來一直在伊朗的核政策以及戰略外交領域，扮演舉足輕重的關鍵要角。

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