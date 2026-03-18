為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    伊朗國安首長遭以色列擊斃 軍方誓言果斷報復

    2026/03/18 10:13 編譯謝宜哲／綜合報導
    伊朗最高國家安全委員會首長拉里賈尼遭以色列擊斃，對此伊朗軍方稱進行復仇。（路透）

    伊朗最高國家安全委員會首長拉里賈尼遭以色列擊斃，對此伊朗軍方稱進行復仇。（路透）

    伊朗17日證實，最高國家安全委員會首長拉里賈尼（Ali Larijani）遭以色列擊斃。伊朗軍方今（18）日表示，必定會為拉里賈尼復仇。

    根據《法新社》報導，伊朗陸軍總司令哈塔米（Amir Hatami）18日威脅稱，將對以色列殲滅拉里賈尼一事，進行「果斷而令人遺憾的」報復。

    哈塔米在1份聲明中稱「伊朗對最高國家安全委員會首長遇刺身亡的回應，將是果斷而令人遺憾的。」

    伊朗革命衛隊也說「這位偉大烈士（拉里賈尼）的純潔鮮血，如同其他親愛的烈士一樣，將成為榮譽、力量和民族覺醒的源泉，對抗全球傲慢和國際猶太復國主義的勢力。」

    法爾斯通訊社稱，伊朗將於18日為拉里賈尼和同樣被以色列擊斃的革命衛隊志願民兵「巴斯杰（Basij）」部隊指揮官蘇雷曼尼（Gholamreza Soleimani）舉行葬禮。

    現年68歲的拉里賈尼，長期被外界視為伊朗政權內部的核心人物。他與已故最高領袖哈米尼關係極為密切，數十年來一直在伊朗的核政策以及戰略外交領域，扮演舉足輕重的關鍵要角。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播