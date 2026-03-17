畫面曝！李在明啟用南韓新型總統專機「空軍二號」

李在明（後排左5）15日登機前與工作人員在「空軍二號」前合影留念。（圖擷自X）

南韓總統府青瓦台16日表示，總統李在明和第一夫人金惠景15日出席在慶尚南道昌原市舉行的「三一五義舉」66周年紀念儀式時，首度搭乘了新啟用的總統專機「新型空軍二號」。

《韓聯社》報導，李在明在登機前聽取了總統警衛處針對新專機的詳細報告，並與工作人員合影留念。

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通常情況下，南韓總統赴海外訪問時搭乘「空軍一號」，但在亞洲地區訪問或國內移動時，則搭乘機身尺寸較小的「空軍二號」。此外，南韓總理等其他政府代表團成員也可能搭乘「空軍二號」出訪。

報導稱，舊型「空軍二號」於1985年引進，已服役超過40年。2018年7月，南韓國家安全保障會議（NSC）常委會決定購置新型「空軍二號」。新機的巡航速度和最大航程相比舊機皆有所提升，能夠在無需加油的情況下，直飛距南韓較遠的印尼、烏茲別克。

青瓦台表示，新型「空軍二號」將在未來5年內作為南韓總統專機執行任務，主要支援總統的國內外訪問等國家主要任務。

「三一五義舉」是南韓現代史上第一場民主化運動。1960年，南韓舉行第4屆總統選舉，執政黨候選人李承晚和李起鵬憑藉舞弊手段當選正副總統。為此，慶尚南道馬山地區民眾舉行示威活動表示抗議，卻遭警方血腥鎮壓。

南韓總統李在明（左7）15日首度搭乘了新啟用的總統專機「新型空軍二號」。（圖擷自X）

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