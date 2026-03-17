為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    畫面曝！李在明啟用南韓新型總統專機「空軍二號」

    2026/03/17 08:13 即時新聞／綜合報導
    李在明（後排左5）15日登機前與工作人員在「空軍二號」前合影留念。（圖擷自X）

    李在明（後排左5）15日登機前與工作人員在「空軍二號」前合影留念。（圖擷自X）

    南韓總統府青瓦台16日表示，總統李在明和第一夫人金惠景15日出席在慶尚南道昌原市舉行的「三一五義舉」66周年紀念儀式時，首度搭乘了新啟用的總統專機「新型空軍二號」。

    《韓聯社》報導，李在明在登機前聽取了總統警衛處針對新專機的詳細報告，並與工作人員合影留念。

    通常情況下，南韓總統赴海外訪問時搭乘「空軍一號」，但在亞洲地區訪問或國內移動時，則搭乘機身尺寸較小的「空軍二號」。此外，南韓總理等其他政府代表團成員也可能搭乘「空軍二號」出訪。

    報導稱，舊型「空軍二號」於1985年引進，已服役超過40年。2018年7月，南韓國家安全保障會議（NSC）常委會決定購置新型「空軍二號」。新機的巡航速度和最大航程相比舊機皆有所提升，能夠在無需加油的情況下，直飛距南韓較遠的印尼、烏茲別克。

    青瓦台表示，新型「空軍二號」將在未來5年內作為南韓總統專機執行任務，主要支援總統的國內外訪問等國家主要任務。

    「三一五義舉」是南韓現代史上第一場民主化運動。1960年，南韓舉行第4屆總統選舉，執政黨候選人李承晚和李起鵬憑藉舞弊手段當選正副總統。為此，慶尚南道馬山地區民眾舉行示威活動表示抗議，卻遭警方血腥鎮壓。

    南韓總統李在明（左7）15日首度搭乘了新啟用的總統專機「新型空軍二號」。（圖擷自X）

    南韓總統李在明（左7）15日首度搭乘了新啟用的總統專機「新型空軍二號」。（圖擷自X）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播