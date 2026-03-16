遭傳死訊與AI合成 以總理納坦雅胡拍片秀手指闢謠

有傳言指以色列總理納坦雅胡最近的電視演說是由人工智慧（AI）生成的，因為畫面中他的一隻手看起來有6根手指。（擷自x平台）.jpg

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）15日發布一段簡短影片，反擊社群媒體上流傳他已死亡的謠言。

納坦雅胡在官方X帳號上嘲諷地說道：「我愛死咖啡了」，當時他在耶路撒冷郊外的一家咖啡館，接過一杯熱騰騰的咖啡，並使用一句希伯來語的日常用語，意指極度喜愛某事物（dead for something）。

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接著，他向鏡頭舉起雙手問道：「你們想數數看有幾根手指嗎？」這是在回應社群媒體上的揣測。有傳言指他最近的電視演說是由人工智慧（AI）生成的，因為畫面中他的一隻手看起來有6根手指。

納坦雅胡隨後敦促以色列公民，在面臨火箭彈來襲時遵守安全指示，並強調民眾的韌性「給了我、政府、軍隊以及情報特務局（Mossad，摩薩德）力量」。

納坦雅胡說：「我們正在做一些我此刻無法分享的事，但我們正在對伊朗以及黎巴嫩進行非常猛烈的打擊。」

隨著以色列與美國對伊朗的戰爭進入第3週，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）15日威脅要擊殺納坦雅胡。

伊朗國營的「伊斯蘭共和國通訊社」（IRNA）在X平台上的一篇貼文中表示：「如果『殺童凶手』納坦雅胡還活著，伊斯蘭革命衛隊誓言將追捕並擊殺他。」

納坦雅胡X貼文：

אומרים שאני מה? צפו >> pic.twitter.com/ijHPkM3ZHZ — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו （@netanyahu） March 15, 2026

納坦雅胡有6根手指？

????????????#BREAKING: A newly released video by the #Israeli government is facing scrutiny online after viewers noticed an apparent sixth finger on Benjamin Netanyahu’s hand, fueling claims the footage may be AI-generated.



Is Netanyahu dead?#IranIsraelWar pic.twitter.com/k2Nfmjr5CE — Mansoor Ahmed Dhillon （@mansoor_dhillon） March 13, 2026

以色列總理納坦雅胡發布影片，反擊社群媒體上流傳他已死亡的謠言。（路透）

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