反擊起手式 伊朗攻擊阿聯意在重挫美以安全軸心

阿聯成為海灣國家中遭攻擊最密集的目標國。圖為阿拉伯聯合大公國七個大公國之一的富查伊哈大公國一個能源設施方向冒出濃煙。（法新社）

伊朗昨天呼籲民眾撤離阿聯3大港，今早海灣國家也發布遭攻擊消息。中東地區專家指出，阿聯與美、以長期的密切合作關係，卻在這場美、以對伊戰爭中，成為海灣國家中遭攻擊最密集的目標國。

自2月底美、以聯手與伊朗爆發衝突至今，伊朗已向阿拉伯聯合大公國發射超過1800枚飛彈與無人機，攻擊規模高於對其他任何國家的行動。駐約旦台北經濟文化辦事處長楊心怡告訴中央社記者，阿聯第一大商業城杜拜緊鄰波斯灣海岸線，等於是面向伊朗第一排，因此首當其衝受到攻擊，波及也最嚴重。

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伊朗甚至在14日呼籲民眾從阿聯3大港口撤離，並表示這些地點將可能成為被攻擊目標，同時，也指責美國利用阿聯的港口和碼頭，來攻擊伊朗石油出口主要終端設施「哈格島」（Kharg Island）。海灣國家也在15日早上，發布再次受到伊朗襲擊的消息。

Monocle雜誌海灣地區駐杜拜記者拉希德（Inzamam Rashid）表示，阿聯與伊朗之間僅隔一條55公里長的「荷莫茲海峽」（Strait of Hormuz），兩國長期以來處於一種微妙的關係。拉希德直指，這層「地緣政治」關係便是阿聯成為此次衝突下伊朗首要反擊目標的原因。

拉希德提到，阿聯是海灣地區第一個與以色列正式建交的國家之一，雙方於2020年簽署「亞伯拉罕協議」（Abraham Accords）。因此，阿聯被伊朗視為「美以安全軸心」的一環。

位於阿布達比的「巴爾西利國際事務學院」（Balsillie School of International Affairs）研究員坎農（Brendon J Cannon）也直言：「就德黑蘭的觀點而言，阿聯是他們在海灣阿拉伯國家中的頭號敵人。」

埃及籍「伊」姓前外交體系知情人士14日向中央社記者指出，阿聯與美國及以色列有密切戰略合作關係，且居於海灣地區金融與航空樞紐重要地位，因此成為伊朗飛彈與無人機攻擊最密集的海灣目標之一。

伊姓人士分析，伊朗襲擊阿聯的目的並非僅是單純的軍事對抗，而是先動搖阿聯的經濟和安全，削弱美國在海灣地區的信用，以迫使美國在當地的盟友重新考慮區域結盟，因為美國無法為他們提供絕對安全。

伊姓人士進一步分析，伊朗攻擊阿聯有3大意義和價值。首先，阿聯的經濟與生活方式向來被視為追隨美國標準的典範，尤其是杜拜。因此將其作為攻擊目標之一，如同向世人展示：「短短幾分鐘內，我們就可以摧毀他們所建構的安全假象和生活方式。」

第2個意義是，阿聯也是以色列在海灣地區的主要情報中心，比方這次被擊中的費爾蒙酒店（Fairmont），以色列情報機構「摩薩德」在當地十分活躍；阿聯也同時是美國在海灣地區中的經濟和軍事要地。因此，襲擊這些地點，等同直接打擊敵對勢力的據點。

第3是阿聯與沙烏地阿拉伯的區別。伊朗會避免與沙烏地阿拉伯發生直接的衝突，因為沙國國土遼闊、經濟實力強勁；而阿聯的經濟安全架構相對較脆弱，更易受到此類攻擊的影響。

伊姓人士另觀察到，伊朗對阿聯的攻擊模式帶有規律和克制。首先是「目標升級」，先從美、以軍事基地開始，再轉向據稱有美方人員及摩薩德活動的豪華酒店，最後到大型民用基礎設施（如機場和港口）。

而且為留出談判空間，伊朗在襲擊行動中，會刻意只製造極有限的傷亡，目標是破壞阿聯的經濟與政治穩定， 塑造出杜拜不再安全的印象，而非製造大規模流血事件。

伊姓人士分析，當杜拜不再是全球資金安全可靠的投資重地後，勢必動搖全球富人的投資信心，包括許多美國資金在內的外資極有可能被套牢而求售無門，或是急踩煞車，將嚴重影響阿聯的經濟地位。

他舉例，美國總統川普所擁有的川普集團在杜拜有2項大型建案有可能直接遭受波及。一是杜拜川普大樓（Dubai Trump Tower），標榜奢華與創新，第一階段於2025年起施工，屬於川普酒店和川普品牌住宅大廈複合型房地產。

另一項杜拜建案是位於杜拜達馬克山丘（DAMAC Hills）的川普國際高爾夫俱樂部（Trump International Golf Club），2017年已開幕營運。

除了動搖投資信心之外，伊朗之所以選擇阿聯作為目標，伊姓人士更直指與伊朗在當地的深度情報網路密不可分。

他說，依各種情報顯示，大量伊朗人在阿聯，特別是杜拜的各個經濟領域工作，從房地產銷售到酒店管理。這種廣泛存在，為伊朗提供了寶貴的情報，包括掌握當地人員流動的資訊。而這種情報網路在其他限制較多的海灣國家則難以實現。

近期，阿聯下令關閉一個伊朗僑民俱樂部，並要求縮編伊朗駐杜拜領事館和阿布達比大使館的人員配置。伊姓人士說，這些跡象已顯示，阿聯政府已意識到來自伊朗的安全威脅。

對於未來的局勢，伊姓人士提出兩種可能性。一是伊朗會繼續以攻擊施壓，而這種長時間攻擊造成的經濟與安全損害，將足以摧毀阿聯目前的經濟模式。因此，阿聯有可能會在這種壓力下，被迫與伊朗達成某種協議以求生存。

只是，不論是直接談判，或是透過第三方斡旋，伊姓人士認為，都已動搖阿聯對美國「保鏢」角色的信心。

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