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    首頁 > 國際

    與伊朗聯手對上以色列 軍事專家 :恐將是真主黨「最後一役」

    2026/03/14 23:32 編譯張沛元／綜合報導
    圖為黎巴嫩武裝組織「真主黨」的領導人卡西姆（螢幕人物）1月底在貝魯特發表電視演說。（路透）

    圖為黎巴嫩武裝組織「真主黨」的領導人卡西姆（螢幕人物）1月底在貝魯特發表電視演說。（路透）

    黎巴嫩武裝組織「真主黨」（Hezbollah）1年多前與以色列爆發衝突，領導高層幾乎被團滅；而今這個受伊朗資助的什葉派運動組織已重整旗鼓，但卻是陷入另1場據信攸關其生死存亡的大戰。部分人士警告說，這回與以色列對上，可能是真主黨的最後一役。

    美國與以色列聯手對付伊朗，黎巴嫩之所以會捲入這場中東戰爭，在於真主黨日前與其盟友兼金主的伊朗，聯手攻擊以色列。早在對伊朗戰爭爆發前，曾在2024年與真主黨達成停火協議的以色列，就一直繼續攻擊黎國境內的真主黨目標，而今更在遭伊朗、真主黨聯手出擊後，加碼報復黎巴嫩。

    13日，真主黨領導人卡西姆（Naim Qassem）說，真主黨已做好長期對抗的準備。「這是1場生死存亡之戰…我們絕對不會讓敵人實現其消滅我們的目標」。

    1名不具名真主黨消息人士說，真主黨「梭哈了」…其結果若非真主黨就此完蛋，就是真主黨得以建立新局，也就是以色列完全撤離黎巴嫩與停止攻擊黎巴嫩」。該消息人士還說，真主黨數月前就決定背水一戰，此前按兵不動是在等待區域現況改變，最後等到的是美以聯手對付伊朗。

    以色列在2024年停火後仍繼續攻擊黎巴嫩，造成約500人死亡，其中包括許多真主黨戰士；真主黨最初並未報復，原因據信與該組織此前，與以色列開戰時受創甚深有關。真主黨消息人士說，真主黨在上1場「以、真」戰爭後療傷重組，「它（真主黨）如今正在打1場它已做好充分準備的仗。」

    軍事專家朱尼（Hassan Jouni）說，對真主黨而言，再次與以色列對上，是1場生死存亡之戰，所以真主黨會戰到最後一口氣；而對以色列來說，這也是與真主黨的最後一役，因為從美國總統川普主政下的區域與國際情勢優勢，到美以聯手已削弱伊朗實力等因素，目前的大環境，顯然是以色列能摧毀真主黨的千載難逢之機。

    學者兼律師莫拉德（Ali Mourad）認為，真主黨正在2個戰線，上打生死存亡之戰，一是黎巴嫩戰線，另一是其金主兼盟友伊朗的政治、意識形態與戰略戰線；真主黨作為區域強權，以及伊朗的戰略武器的角色已告終，他並預測真主黨在與以色列的這場最新戰爭上，「不會以勝利告終」。

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