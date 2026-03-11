美、以聯合空襲！伊朗新任防長傳遭擊斃、隱形軍艦也被炸沉

班達爾倫格的港口一艘蘇萊曼尼級軍艦遭擊中。（擷取自「@Kunluntalk」/X）

美國與以色列持續對伊朗展開空襲，目標鎖定伊朗高階軍事領導層與海軍戰力。最新消息指出，伊朗新任國防部長阿米爾・哈塔米（Amir Hatami）疑似在空襲中喪生，而伊朗革命衛隊「聖城旅」新任指揮官達烏德・阿里・扎德（Davoud Ali Zadeh）也傳出在德黑蘭遭擊斃。

在海上方面，美軍近日對伊朗海軍發動攻擊，至少有3艘軍艦遭到空襲，其中一艘蘇萊曼尼級雙體隱形導彈巡邏艦，在被擊中後發生大爆炸。軍事專家指出，隨著伊朗逐漸失去制空權與戰場指揮能力，即使軍艦具備一定隱匿性能，也難以避開美軍的偵蒐與鎖定，一旦出海便可能成為攻擊目標。

根據報導，3月8日下午1時左右，位於班達爾倫格（Bandar Lengeh）的港口傳出爆炸，一艘蘇萊曼尼級軍艦遭擊中後冒出大量濃煙。幾天前，這艘戰艦曾停靠岸邊，從城市中即可清楚看到其行蹤。另外也有消息指出，以色列空襲行動可能導致哈塔米將軍身亡，但相關訊息仍待伊朗官方進一步證實。

當天在班達爾倫格港被摧毀的軍艦中，包括「卡西姆・蘇萊曼尼號」。這艘軍艦以2020年遭美軍擊殺的伊朗名將卡西姆・蘇萊曼尼命名，其被擊沉也被外界解讀為具有高度象徵意義。

在軍事部署方面，美國也向中東派遣波音E-6B「水星」通訊機。這款飛機被稱為「末日戰機」，是美國核武部隊的重要空中指揮中心，即使地面指揮體系遭到破壞，仍能維持戰略通信並指揮核武力量。

此外，伊朗向土耳其發射的一枚彈道飛彈，已在東地中海上空被美軍攔截。土耳其國防部證實，部署於該區域的美國阿利・伯克級驅逐艦發射SM-3攔截飛彈，成功將其擊落。

