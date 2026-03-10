為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    川普稱伊朗戰事「差不多」結束 普廷提議重返政治外交管道解決

    2026/03/10 08:10 即時新聞／綜合報導
    俄羅斯總統普廷（左）與美國總統川普（右）週一進行電話會談，雙方針對多項國際焦點議題深入討論，俄方透露普廷針對中東衝突呼籲應盡快回到政治與外交管道，避免局勢進一步升高。（路透檔案照）

    俄羅斯總統普廷（左）與美國總統川普（右）週一進行電話會談，雙方針對多項國際焦點議題深入討論，俄方透露普廷針對中東衝突呼籲應盡快回到政治與外交管道，避免局勢進一步升高。（路透檔案照）

    中東衝突邁入第10天，美國總統川普週一接受媒體朗問時稱對伊朗的戰爭可能很快結束，並稱軍事行動進展比原定計畫超前。俄羅斯方面則透露，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）與美國總統川普（Donald Trump）進行電話會談，雙方針對多項國際焦點議題深入討論，俄方透露普廷針對中東衝突呼籲應盡快回到政治與外交管道，避免局勢進一步升高。

    針對中東衝突，川普在接受哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）電話訪問時表示：「我認為這場戰爭基本上已經結束了」，川普稱美軍目前的進度，已遠遠領先他最初設定大約要一個月才能結束的戰爭計畫，並指在軍事行動的第一周，他們打擊了3000多個伊朗目標。川普也說，「他們（伊朗）已經沒有海軍、沒有通訊能力，也沒有空軍了。」

    俄羅斯總統普廷的外交政策顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）則透露，普廷與川普週一進行約一小時的電話會談，內容涵蓋中東局勢與烏克蘭談判動向，也討論了委內瑞拉局勢以及全球石油市場狀況，鄂夏柯夫稱通話可能對兩國未來的合作具有實際意義。

    針對中東衝突議題，鄂夏柯夫表示，普廷在通話中強調，應盡快回到政治與外交管道迅速解決衝突，避免局勢進一步升高，並呼籲以談判方式尋求解方。

