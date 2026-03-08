打伊朗消耗太多飛彈 美前官員警告：中國戰力「高出一個量級」

美軍在「史詩怒火」行動中對伊朗發射精準打擊飛彈。（法新社）

《華爾街日報》7日警告，美國先是支援烏克蘭眾多武器，現在自身也動用龐大武力襲擊伊朗，高階飛彈和防空飛彈庫存銳減，甚至印太地區的軍事資產正轉移到中東，都加劇對中國的戰備壓力。萬一中國下令武力犯台，而美國決定應戰，面臨的將是比伊朗「高出一個量級」的中國作戰能力，包括低階和高階飛彈，以及龐大的製造業能力。

報導指出，美國將中國視為最大挑戰，但華府在選擇作戰目標方面一直三心二意，川普總統在中東發動的戰爭是最新一場消耗飛彈庫存、令美軍兵力捉襟見肘的軍事行動。這場不斷升級的衝突可能持續數週，已將美國軍艦和軍機從世界各地的港口和基地調集起來。

負責中東地區行動的美軍中央司令部表示，在衝突爆發後的前100小時內，美軍已向目標發射2000多枚彈藥，消耗巨大的火力。這些彈藥包括數量充足且易於補充的炸彈，也包括數量稀少的高階飛彈。為了抵禦伊朗的飛彈和無人機攻擊，美軍正在消耗大量的防空飛彈，美國海軍驅逐艦也發射多枚「戰斧」巡弋飛彈。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）飛彈防禦專家卡拉科（Tom Karako）表示：「中央司令部動用長程飛彈，而印太司令部在局勢不利的情況下也需要這些飛彈。我們擁有足夠的彈藥來擊敗伊朗，問題在於，這會如何削弱我們遏制中國的能力。」

報導指出，中國擁有世界上規模最大的飛彈庫之一、龐大的海軍艦隊和無可匹敵的製造業實力。中國的目標是吞併台灣，並且不排除使用武力來實現目標。如果北京下令入侵，而華府決定應戰，那麼美軍將需要大量的彈藥來打擊穿越台海的中國船隻並攔截中國的飛彈。

曾在拜登政府擔任美國國防（戰爭）部副助理部長的霍洛維茲（Michael Horowitz）表示，中國的作戰能力比伊朗「高出一個量級」，「想想伊朗擁有的所有低階武器，再加上數量龐大的高階武器，這需要更強大的防空系統才能將其擊敗」。

然而，美國的武器庫已因烏克蘭和中東戰爭而捉襟見肘。2024年，當被問及此事時，印太司令部司令帕帕羅表示，高階飛彈庫存正在消耗，基於世界其他地區的衝突而抽調印太武器，「必然會降低美國在印太地區的應對能力」，並稱該地區為「壓力最大的戰場」，強調應該補充印太武器庫存，甚至增加庫存。

這種情況並沒有發生。相反，美國仍在繼續消耗飛彈，在某些情況下，消耗速度甚至超過飛彈的生產速度。在去年與伊朗的12天戰爭期間，美國向以色列部署2套「薩德」防空系統，並發射150多枚飛彈擊落伊朗彈道飛彈，幾乎佔五角大廈採購攔截飛彈總數的4分之1。

去年，當印太防空部隊被派往中東數月之久時，帕帕羅表示，他正在密切關注印太地區的「警告和跡象」，這些跡象可能需要他緊急調回這些部隊，以應對「更緊迫的危機」。

多年來，美國一直聲稱要將注意力轉移到亞洲，但一直深陷其他地區的泥淖。許多川普政府的國防戰略家去年上任時都認為，美國的軍事力量過於分散，必須專注於中國。

負責政策的美國戰爭部政策次長柯伯吉批評拜登政府向烏克蘭輸送軍火，強調「過度擴張的軍隊無法有效應對中國在西太平洋的攻擊」。但他近日在國會眾院外交委員會表示，美國對伊朗的軍事行動目標「合理且可實現」，即削弱並摧毀伊朗的軍事力量投射能力。針對亞洲問題，他表示美國致力於阻止第一島鏈（包括台灣、日本和菲律賓）沿線的侵略行為。

曾在五角大廈負責亞太安全事務，並擔任美國雷神公司（現更名為RTX）駐台灣代表的胡振東表示，他擔心美國不僅會動用其在中東和歐洲的儲備，還會動用美國本土的庫存，「這些儲備也是為了回應亞洲的突發事件，我們是否應該為了追求短期戰術上的勝利而犧牲我們對中國的戰略嚇阻能力？」

