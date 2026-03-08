為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    川普表態正式承認委內瑞拉政府　稱古巴正和華府談判

    2026/03/08 02:06 中央社

    美國總統川普今天在一場峰會上表示，本週華府已正式承認委內瑞拉政府，雙方並達成協議將在黃金和礦產方面進行合作，他還說，古巴正和美國進行談判；委內瑞拉和古巴局勢顯示華府的準則是不讓敵對外國勢力在西半球取得一席之地。

    川普（Donald Trump）今天在佛羅里達州邁阿密舉行的「美洲之盾」（Shield of the Americas）峰會發表演說，向出席的多名拉美國家領導人表示，「我們齊聚一堂，宣布成立一個全新的軍事聯盟，以剷除肆虐我們這個區域的的犯罪集團」。

    他談到古巴局勢並稱，古巴已「窮途末路」。古巴想和美國談判，且正和他及美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）等人談判。

    川普說：「我認為要和古巴達成協議應該會是非常容易的事。」

    外電先前報導，美軍今年1月抓捕時任委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後，對共產政權統治的古巴祭出能源封鎖，導致古巴燃料儲備暴跌。委內瑞拉是古巴重要的石油供應國。

    古巴自1月9日以來未再進口石油，迫使航空業者減少飛往古巴的航班，這個島國長期的經濟危機惡化。

    川普表示，今天出席這場峰會的一些拉美國家領導人希望美國能幫忙「處理古巴」，他也承諾，「我們將會處理」，但美國目前重心在伊朗。

    美國與以色列近日對伊朗發動空襲，擊斃伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）後，古巴可能成為川普下一個對外干預的目標。川普與盧比歐一向不諱言希望促成古巴政權更迭。

    此外，川普表示，美國本週已正式承認委內瑞拉政府，兩國並達成一項具歷史意義的「黃金協議」，讓雙方共同合作促進委內瑞拉黃金和其他礦產的銷售。

    美國國務院5日發表聲明指出，美國和委內瑞拉過渡政府已同意恢復外交及領事關係。

    川普表示，美國和委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）正密切合作，「她表現非常出色，因為她正和我們合作」。

    他還指出，委內瑞拉與古巴的局勢已顯明美國的新準則，也就是「我們不允許敵對外國勢力在這個半球取得一席之地」。

    中國和俄羅斯都試圖深化其在西半球的影響力。（編輯：蔡佳敏）1150308

