    首頁 > 國際

    伊朗總統才致歉　司法總監揚言續轟鄰國

    2026/03/08 01:54 中央社

    伊朗強硬派司法總監艾杰（Gholamhossein Mohseni Ejei）今天表示，伊朗將持續鎖定那些提供據點、供敵對勢力對伊朗發動攻擊的區域鄰國。

    法新社報導，艾杰說：「伊朗武裝部隊掌握的證據顯示，區域內某些國家的地理空間，無論明裡暗裡，都被敵人利用。」

    他補充說：「對這些目標的猛烈攻擊將會持續下去。」

    艾杰是伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）2月28日遭美國、以色列聯手空襲身亡後，新成立的過渡領導委員會成員之一。

    自戰爭爆發以來，伊朗一再鎖定其他波灣鄰國，作為報復美、以空襲的手段。儘管德黑蘭當局強調僅針對美國資產或基地下手，但若干攻擊行動曾擊中民用基礎設施。波灣多國已有13人喪生，其中7人為平民。

    伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）今天稍早曾就伊朗對鄰國發動攻擊表達歉意，並承諾除非鄰國領土被用於攻擊伊朗，否則伊朗將保持克制。

    波灣各國則強調，他們的領土並未被用於攻擊伊朗，且在戰爭爆發前也早已表明，不允許此類攻擊發生。

    即便如此，伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）表示：「只要美軍基地存在於本區域，各國就無法看到和平。」

    他還說：「所有官員與人民對這個原則堅定一致。」（編譯：蔡佳敏）1150308

